Comment l’intelligence artificielle est-elle entrée dans l’intrigue de Beautiful et pourquoi cela devrait nous intéresser

Dans l’un des derniers épisodes du célèbre feuilleton Brooke et Ridge se sont séparés à cause d’une application qui, grâce à l’intelligence artificielle, peut cloner n’importe quelle voix humaine. Cela nous fait réfléchir sur la manière dont l’IA est devenue partie intégrante de notre quotidien et pas sans risques pour notre sécurité.

THE BOLD AND THE BEAUTIFUL | Capture d’écran d’un post du compte officiel du feuilleton

L’intelligence artificielle (IA) fait désormais partie de nos vies. C’est tellement le cas qu’elle est même devenue la raison d’un nouveau drame amoureux pour l’un des couples télévisés les plus célèbres de tous les temps, celui de Brooke et Ridge dans Les Feux de l’Amour, l’une des séries les plus anciennes diffusées à la télévision.

La nouvelle fait sourire mais aussi réfléchir : si l’intelligence artificielle a été intégrée même dans une série historique comme Les Feux de l’Amour, dont le spectateur moyen n’est pas spécialement un membre de la génération Z, né et grandi à l’ère numérique, cela n’indique qu’une chose : l’intelligence artificielle n’est plus une hypothèse futuriste, mais elle fait désormais partie intégrante du présent.

Comment l’IA s’est retrouvée dans l’intrigue des Feux de l’Amour

Dans l’un des derniers épisodes diffusés en Italie, l’histoire d’amour de deux des personnages les plus emblématiques du feuilleton, les indémodables Brooke et Ridge, a été mise à rude épreuve par une application qui, grâce à l’intelligence artificielle, peut modifier la voix pour la rendre similaire à celle d’une autre personne.

Le fils « mauvais » de Ridge, Thomas, a passé un appel qu’il savait qu’il mettrait la pauvre Brooke dans une situation difficile, l’a enregistré et l’a téléchargé sur l’application, qui l’a transformé en voix de la belle-mère. Quand Ridge l’a écouté, il n’a pu que la croire (après tout, la voix enregistrée était celle de sa femme). Résultat du plan diabolique : Ridge est tombé dans le piège de son fils, il a quitté Brooke et, avec la facilité que connaissent bien les amateurs du feuilleton, il a décidé d’épouser (peut-être) l’ennemie jurée de Brooke : Taylor.

Pourquoi nous nous intéressons à ce qui arrive aux personnages des Feux de l’Amour

La nouvelle fait sourire, mais en réalité il suffit de changer légèrement de point de vue pour comprendre qu’elle a une signification bien plus importante que prévu.

Au-delà des goûts personnels, nous parlons d’un feuilleton diffusé en Italie depuis plus de 30 ans et qui compte encore aujourd’hui un nombre de téléspectateurs à faire envie, avec une moyenne de près de trois millions de spectateurs par jour (données de 2020). De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de données pour supposer que de nombreux téléspectateurs des Feux de l’Amour appartiennent à des personnes plus âgées. Autrement dit, ils ne sont pas nécessairement très passionnés par les développements du monde de la haute technologie et de l’intelligence artificielle générative. Et pourtant, cela n’a pas empêché les auteurs de l’inclure dans les intrigues complexes de la série.

Une référence possible à l’actualité ?

Il est également intéressant de noter que, comme cela arrive souvent, il est plausible que, dans ce cas également, la fiction ait anticipé la réalité. Bien que diffusés en Italie seulement maintenant, aux États-Unis, ils ont été diffusés plusieurs mois auparavant, et un événement très similaire s’est réellement produit.

Fin janvier 2024, à la veille des élections présidentielles de 2024, des milliers de citoyens de l’État du New Hampshire ont reçu un appel d’une voix qui ressemblait étrangement à celle du président des États-Unis, Joe Biden, les invitant à ne pas aller voter. Évidemment, ce n’était pas Biden, mais un exemple de deepfake réalisé avec un système d’IA qui a cloné la voix du président pour influencer les résultats des primaires républicaines.

Il s’agit de deux exemples très éloignés, ne serait-ce que parce que l’un est réel et l’autre ne l’est pas, et pourtant, tous les deux nous font réfléchir aux risques qui pourraient découler du manque de réglementation et de contrôles sur l’utilisation de l’IA. Actuellement, Brooke et Ridge n’ont rien à craindre (ils se sont séparés et réconciliés des milliers de fois), mais pour l’avenir de la démocratie (et de nos vies), il y a peut-être des raisons de s’inquiéter.