Que se passe-t-il quand on dort (ou ne se repose pas) suffisamment, les effets sur l’âge : « On se sent 10 ans plus jeunes »

Si vous dormez trop peu, en plus de vous sentir simplement fatigué, vous avez l’impression d’être plus vieux. En revanche, une bonne nuit de sommeil nous fait nous sentir plus jeunes: c’est ce que révèle une nouvelle étude de l’Institut Karolinska de Stockholm qui a découvert comment le sommeil influence l’âge perçu.





Quand on dort bien, on se réveille reposé et avec un bon niveau d’énergie mentale. Mais que se passe-t-il quand on ne dort pas suffisamment ? En plus de simplement se sentir fatigué, le manque de sommeil – que ce soit à cause de difficultés à s’endormir ou de réveils nocturnes sans pouvoir se rendormir – nous expose à un risque accru de problèmes de santé, surtout lorsque les troubles du sommeil sont constants.

Plus généralement, si on dort trop peu certaines nuits (il y a un nombre minimum d’heures de sommeil pour se sentir bien), les principales conséquences vont de l’asthénie (fatigue significative) aux troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire, à la somnolence diurne excessive jusqu’à l’irritabilité facile. Ce qui n’était pas connu, c’est que les heures de sommeil ont aussi des effets sur l’âge perçu, nous donnant l’impression d’être de plusieurs années plus jeunes ou plus vieux. C’est ce qu’a découvert récemment une équipe de chercheurs de l’Institut Karolinska de Stockholm qui a constaté une différence allant jusqu’à 10 ans entre ce que l’on ressent lorsque l’on ne dort pas suffisamment et lorsque l’on dort les bonnes heures par nuit.

« Étant donné que le sommeil est essentiel pour la fonction cérébrale et le bien-être général, nous avons décidé de vérifier si le sommeil cache quelque secret pour préserver la sensation de jeunesse », explique Leonie Balter, chercheuse au Département de psychologie de l’Université de Stockholm qui, avec ses collègues, a conduit deux études pour évaluer comment le sommeil influence l’âge perçus.

Qu’est-ce qui se passe lorsque l’on dort trop peu

Dormir trop peu, même occasionnellement, a des effets négatifs sur le bien-être général, nous faisant nous sentir fatigué, somnolent et facilement irritable, et provoquant des baisses d’attention et de concentration. À ces conséquences s’ajoutent les nouveaux impacts documentés par les chercheurs de l’Institut Karolinska qui ont montré que le sommeil est également fondamental en termes d’âge perçu.

A travers deux études, une transversale et une expérimentale, publiées dans un article de recherche dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, les chercheurs ont montré que les heures de sommeil perdues « font paraître les personnes plus âgées que leur âge réel » et qu’au contraire, « une bonne nuit de sommeil est fondamentale pour se sentir plus jeunes ».

Plus précisément, dans la première étude, qui a impliqué 429 personnes âgées de 18 à 70 ans à qui l’on a demandé leur âge perçu, combien de nuits dans le dernier mois elles n’ont pas assez dormi et combien elles se sont senties somnolentes, il a été découvert que pour chaque nuit de sommeil insuffisant dans le dernier mois, les participants à l’étude se sont sentis en moyenne 0,23 an plus vieux.

La deuxième analyse, qui a évalué la privation de sommeil en impliquant 186 personnes âgées de 18 à 46 ans – les participants ont été invités à ne dormir que 4 heures par nuit pendant deux nuits, puis à dormir suffisamment pendant deux nuits (9 heures par nuit) – a indiqué que les effets du sommeil sur l’âge perçu semblaient être associés à la sensation de somnolence. En particulier, une sensation de somnolence extrême était corrélée à se sentir en moyenne 4 ans plus vieux que son âge réel, tandis que la sensation d’une attention extrême était associée à se sentir 6 ans plus jeune.

« Cela indique que passer de l’état d’attention à l’état de somnolence a ajouté 10 ans à l’âge », a ajouté le Dr Leonie Balter, notant que les implications des deux études sur notre vie quotidienne sont claires. « Protéger notre sommeil est essentiel pour conserver un sentiment de jeunesse. Cela peut à son tour promouvoir un mode de vie plus actif et encourager des comportements favorisant la santé, car se sentir jeune et alerte est important pour notre motivation à être actif ».