Microsoft et OpenAI prévoient un énorme supercalculateur d’IA de 100 milliards de dollars baptisé "Porte des étoiles"

Pourquoi est-ce important: La course aux armements en matière d’IA entre les titans de la technologie s’intensifie, et Microsoft et OpenAI se préparent à un projet géant absolu. Les partenaires constructeurs prévoient de construire un énorme centre de données basé aux États-Unis, nommé « Stargate », dont le prix pourrait atteindre 12 chiffres.

The Information rapporte que Microsoft et OpenAI en sont aux premières étapes de planification d’une nouvelle installation de supercalculateur d’IA extrêmement ambitieuse. De sources anonymes, les dirigeants de l’État évaluent le budget à 100 milliards de dollars pour l’installation basée aux États-Unis, qui pourrait abriter des millions de puces d’IA de pointe.

Le centre de données Stargate proposé serait la plus grande des cinq installations d’IA que Microsoft et OpenAI visent à développer au cours des six prochaines années dans le cadre de leur partenariat pluriannuel. Si l’énorme projet se déroule sans problème, Stargate devrait devenir opérationnel d’ici 2028.

Même si le plan reste fluide, Microsoft financerait probablement la part du lion du projet de 100 milliards de dollars, soit une somme stupéfiante environ 100 fois supérieure à celle de certains des centres de données les plus tentaculaires d’aujourd’hui. Les partenaires constructeurs évaluent les fournisseurs potentiels de puces, notamment NVIDIA et AMD. Microsoft envisage même de répondre lui-même aux besoins matériels de Stargate. La conception de l’installation peut nécessiter des innovations telles que des racks de serveurs plus denses et des solutions de refroidissement plus récentes pour gérer d’immenses charges de travail de calcul et de production de chaleur.

Le partenariat de Microsoft avec OpenAI remonte à 2019. Les sociétés ont déjà construit conjointement plusieurs grands systèmes de supercalculateurs d’IA alors qu’elles s’efforcent de développer le meilleur modèle ChatGPT et d’autres technologies d’IA générative. Leur installation actuelle « Phase 3 » est déjà opérationnelle.

À court terme, Microsoft a déjà approuvé une extension d’un centre de données d’un milliard de dollars à Mount Pleasant, dans le Wisconsin, qui pourrait devenir un système de « phase 4 » de 10 milliards de dollars, dont la mise en service est prévue en 2026. La prochaine mise à niveau du modèle d’IA d’OpenAI serait également prévue pour un début de période. Sortie 2025.

Le prix potentiel de 115 milliards de dollars pour tous les futurs projets d’IA proposés par Microsoft et OpenAI éclipse les dépenses annuelles actuelles de 50 milliards de dollars de Microsoft pour son infrastructure mondiale de centre de données Azure. Cependant, l’approfondissement des liens entre les deux sociétés et l’escalade rapide de leurs ambitions en matière d’IA ont suscité une surveillance réglementaire croissante aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe en raison de problèmes de concurrence.

S’il se concrétise, l’ampleur sans précédent de l’installation Stargate met en évidence à quel point une mentalité de course aux armements pousse désormais les entreprises à réaliser des investissements qui façonnent l’économie dans ce domaine.

