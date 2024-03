Google affirme que l’exécution locale de l’IA sur les téléphones nécessite des tonnes de RAM

En un mot: Le modèle Gemini AI de Google a été lancé sur certains appareils mobiles plus tôt cette année via l’application Android, mais certains ont été surpris d’apprendre que l’un des derniers smartphones phares de la société ne figurait pas sur la liste. Lors du Mobile World Congress, il a été révélé que Gemini Nano ne pouvait pas fonctionner sur le Pixel 8 de Google en raison de limitations matérielles non spécifiées. Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce qui empêchait le téléphone d’être compatible avec l’IA sur l’appareil.

Dans un récent épisode du podcast Made by Google, Seang Chau, vice-président des logiciels d’appareils et de services, a déclaré que le Pixel 8 Pro avec 12 Go de RAM était la plate-forme idéale pour charger Gemini Nano et voir ce qui était possible. Le Pixel 8 d’entrée de gamme, cependant, est expédié avec 4 Go de mémoire en moins, et il semble que Google ne veuille pas « dégrader l’expérience » en forçant le modèle d’IA à fonctionner sur seulement 8 Go.

Google a depuis changé d’test – enfin, en quelque sorte. Dans une annonce récente sur le site d’aide de Pixel Phone, le titan de la technologie a annoncé qu’il déploierait Gemini Nano auprès des utilisateurs de Pixel 8 en tant qu’option de développement lors de la prochaine version logicielle. C’est une bonne nouvelle pour les développeurs qui savent comment l’activer, mais surtout un rien de bon pour l’utilisateur moyen du Pixel 8 – du moins pour le moment.

Revenant à l’apparition du podcast de Chau, le googleur a expliqué que la société souhaitait que certaines de ses fonctionnalités basées sur l’IA, comme la réponse intelligente, soient « résidentes en RAM ». Cela signifie qu’ils occupent « en permanence » une partie de la mémoire, ce qui leur permettra d’être prêts à partir à tout moment.

Il convient de mentionner que Google a déclaré à Ars Technica que ni le Pixel 8 ni le Pixel 8 Pro ne gardent actuellement Gemini en mémoire et que vous devez activer le drapeau du développeur pour ce faire.

Forts de ces nouvelles informations, certains se demanderont sans doute s’ils souhaitent ou non que Gemini Nano fonctionne sur leur téléphone. Une installation sans restriction entraînera la perte « permanente » d’une partie de la mémoire système, ce qui pourrait ralentir les performances d’autres applications et services sur votre smartphone. Ce compromis en vaudra-t-il la peine ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :