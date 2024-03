Ce qui peut causer la maladie d’Alzheimer, de nouvelles preuves montrent que la maladie se transmet par certaines procédures médicales

La maladie d’Alzheimer pourrait être une conséquence de certaines procédures médicales : c’est ce que suggèrent les résultats de certaines études sur des modèles précliniques, selon lesquelles la maladie peut être transmise par des greffes de cellules souches de moelle osseuse.

Plus précisément, les chercheurs ont observé que les cellules souches de souris génétiquement modifiées pour porter une mutation génétique associée à la maladie d’Alzheimer peuvent provoquer un développement rapide des symptômes de déclin cognitif et des caractéristiques pathologiques de la maladie lorsqu’elles sont greffées sur des souris saines. Les résultats de ces expériences ont été rapportés dans un article de recherche récemment publié dans la revue Stem Cell Reports.

Quelles procédures médicales peuvent transmettre les gènes d’Alzheimer

Le risque de maladies iatrogènes, c’est-à-dire celles qui résultent de procédures médicales telles que les greffes de tissus et d’organes, les thérapies aux cellules souches, les transfusions sanguines et l’administration de dérivés sanguins, est rare mais constitue une préoccupation croissante en ce qui concerne les maladies dont les causes ne sont pas encore clairement établies, comme Alzheimer.

En effet, ce qui peut provoquer Alzheimer n’est pas complètement connu, bien que la recherche ait identifié quelques anomalies génétiques, liées en particulier à une protéine appelée précurseur de la bêta-amyloïde (APP) qui, pour des raisons encore inconnues, commence à être métabolisée de manière altérée, conduisant à la formation d’une substance neurotoxique (la bêta-amyloïde) qui s’accumule dans le cerveau. Cela entraîne une mort neuronale progressive, provoquant une détérioration irréversible des fonctions cognitives, comme la mémoire, la pensée et le langage, jusqu’à compromettre l’autonomie et la capacité à effectuer les activités quotidiennes normales.

Ces anomalies génétiques, qui rendent une partie des cas d’Alzheimer (5%) une maladie héréditaire (hérédité autosomique dominante) – les 95% restants des cas se manifestent de manière « sporadique », chez des personnes sans antécédents familiaux clairs de la maladie – pourraient cependant être transmises également par certaines procédures médicales, comme l’ont observé les scientifiques qui ont identifié « une forme greffable de la maladie d’Alzheimer » chez des modèles précliniques.

Que dit la nouvelle étude sur les formes « transmissibles » de l’Alzheimer

Les chercheurs ont observé que les cellules souches de moelle osseuse de souris génétiquement modifiées pour porter une mutation associée à la maladie d’Alzheimer (un transgène mutant de la protéine précurseur de l’amyloïde humaine, APP) peuvent entraîner un développement rapide des caractéristiques pathologiques de la maladie lorsqu’elles sont greffées sur des souris saines.

Ces caractéristiques pathologiques comprenaient une atteinte de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique, une néoangiogenèse vasculaire cérébrale accrue, des niveaux élevés de bêta-amyloïde associés au cerveau et une détérioration cognitive. Les expériences ont également montré que les symptômes de déclin cognitif se sont manifestés rapidement, apparaissant seulement 6 mois après la greffe.

« Contrairement aux convictions prévalentes selon lesquelles Alzheimer survient exclusivement sous des formes familiales ou sporadiques, notre étude révèle une forme greffable inattendue de la maladie d’Alzheimer dans un modèle préclinique, suggérant une transmission iatrogène potentielle chez les patients atteints d’Alzheimer » expliquent les chercheurs, dirigés par Wilfred Jefferies de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver, au Canada.

« En conséquence », concluent les chercheurs, « nos observations soutiennent le séquençage du génome des échantillons de donneurs avant les thérapies de greffe de tissus, d’organes ou de cellules souches, ainsi que les transfusions sanguines et l’administration de produits dérivés du sang, pour atténuer le risque de maladies iatrogènes. »