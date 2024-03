Shazam apporte de nombreuses nouveautés à Wear OS et n’a plus besoin des smartphones Android

Même s’il a été racheté par Apple, Shazam reste accessible à tous les utilisateurs, même avec des nouveautés importantes. Il bénéficie désormais d’une mise à jour particulière sur Wear OS de Google et ne dépend plus des smartphones Android. Découvrez tout ce qui est nouveau dans Shazam.

L’achat de Shazam par Apple a suscité une certaine crainte chez de nombreux utilisateurs. Ils s’attendaient à ce que ce service soit intégré à iOS et ne soit donc plus disponible pour tout le monde et qu’il puisse reconnaître et identifier n’importe quelle chanson en cours de lecture.

En réalité, rien de tout cela ne s’est produit et Shazam reste accessible aussi bien sur l’App Store que sur le Play Store. En plus de cela, une mise à jour pour Wear OS est désormais apparue qui apporte une grande liberté aux utilisateurs de cette application sur les montres intelligentes.

La nouvelle version de notre application pour montre identifie les chansons sans utiliser l’application sur votre téléphone. Même en mode hors ligne ! Lorsque la connexion Internet reprendra, Shazam identifiera le nom de la chanson. De plus, votre historique de reconnaissance musicale est synchronisé en temps réel sur tous vos appareils.

Comme vous pouvez le lire dans la description des nouvelles fonctionnalités, que nous apportons directement depuis la boutique Android, Shazam présente des améliorations significatives. Ce qui ressort le plus, en raison des besoins des utilisateurs, est qu’ils ne dépendent plus de leur smartphone pour pouvoir l’utiliser.

De plus, si la smartwatch n’est pas connectée à Internet, vous pouvez toujours ouvrir l’application Shazam et enregistrer ce qui est joué. La recherche et l’obtention des résultats auront lieu plus tard, lorsque vous serez à nouveau en ligne.

Finalement, et contrairement à ce qui s’était passé auparavant, l’application s’est mise à écouter au démarrage. Vous devez maintenant appuyer sur l’icône pour lancer, tandis que faire défiler la page principale affiche le dernier Shazam (et la possibilité de vous connecter). Lorsqu’une chanson est reconnue, vous voyez le nom, l’artiste et l’image d’arrière-plan.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités et vous pouvez en profiter dès maintenant. Installez simplement Shazam pour Wear OS ou un autre système d’exploitation pris en charge et testez rapidement ces nouvelles options et fonctionnalités.