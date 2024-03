WhatsApp : saviez-vous que vous pouvez masquer les conversations au sein de l’application et les protéger avec un emoji ?

WhatsApp possède une série de fonctionnalités cachées et, en plus de la sécurité, sur laquelle il se concentre de plus en plus, il possède également quelques secrets qui améliorent la confidentialité. Si pour une raison quelconque vous souhaitez masquer une conversation sur la plateforme de messagerie, sachez que c’est possible. Nous vous montrons comment procéder dans ce guide étape par étape très simple pour iOS.

Parce qu’il existe des plateformes très similaires, WhatsApp a investi dans de nouvelles fonctionnalités, en essayant de rassembler les avantages pour se démarquer.

Auparavant, WhatsApp avait déjà la possibilité de verrouiller les discussions, permettant d’y accéder uniquement via Face ID ou le code téléphonique. Cependant, je les ai conservés dans un dossier, en haut des Conversations.

Désormais, la plateforme de messagerie vous permet de masquer ces discussions verrouillées, en leur donnant plus d’utilité – car, de cette manière, elles sont effectivement cachées.

Si vous faites partie de ce groupe lors d’une fête surprise d’un ami ou si vous avez d’autres conversations à cacher, nous vous montrerons à quel point c’est simple.

Comment masquer les conversations verrouillées sur WhatsApp ?

Tout d’abord, mettez fin à la conversation. Vous pouvez le faire directement dans Conversations (comme indiqué ci-dessus) ou en ouvrant le chat spécifique et en le verrouillant dans les paramètres de cette conversation : ouvrez le chat que vous souhaitez verrouiller, cliquez sur le nom, faites glisser jusqu’à ce que vous trouviez Verrouiller la conversation et activez.





Après avoir verrouillé au moins une discussion, le dossier apparaîtra en haut des conversations et pourra être ouvert via Face ID ou le code du téléphone. Entrez le dossier et accédez Définitionsdans le coin supérieur droit.





Cliquez maintenant Masquer les conversations verrouillées et puis, Créer un code secret.





Ce code peut être sous forme de chiffres, de mots ou même d’émojis, vous pouvez donc choisir n’importe quoi pour protéger vos conversations cachées. Après avoir choisi le code, cliquez sur Suivantconfirmez le code que vous avez choisi et cliquez Conclu. Vos discussions verrouillées sont désormais masquées et votre code est défini.

Désormais, les conversations verrouillées n’apparaîtront plus en haut des Conversations. Ils ne seront visibles que si vous saisissez le code que vous avez défini dans la barre Chercher dans WhatsApp.





Les notifications de messages que vous recevez des conversations verrouillées apparaîtront sans nom et sans contenu.

Veuillez noter que les conversations ne sont pas verrouillées sur les appareils que vous associez à WhatsApp.