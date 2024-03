Qu’est-ce que la spirométrie, à quoi ça sert, quand doit-elle être faite et quels sont les risques

Le test spirométrique ou spirométrie est un test permettant d’évaluer la fonction pulmonaire en mesurant la quantité d’air inhalée et expirée. Il peut être demandé par un médecin en cas de symptômes respiratoires spécifiques, avant une intervention chirurgicale ou pour surveiller les changements dans la fonction pulmonaire. Voici comment cela fonctionne, quand il doit être effectué et quels sont les risques potentiels.

Test spirométrique. Crédit : Wikipedia

Lorsqu’un médecin soupçonne la présence de certaines pathologies respiratoires, en particulier des affections pulmonaires chroniques telles que l’asthme ou une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il peut demander au patient de subir une spirométrie ou un test spirométrique. Comme expliqué par la Cleveland Clinic, il s’agit d’un test visant à évaluer la fonction pulmonaire. Plus précisément, il analyse « la quantité d’air qui entre et sort des poumons lorsque vous respirez », évaluant ainsi la quantité d’air inspirée, expirée et la vitesse d’expiration.

La spirométrie est l’un des examens les plus courants et répandus de la fonction respiratoire et est réalisée à l’aide d’un appareil appelé spiromètre. Elle est considérée comme une procédure « simple et non invasive », souligne l’Institut Humanitas, cependant, dans de très rares cas, elle peut entraîner de graves problèmes respiratoires, comme le souligne la Mayo Clinic. En mars 2024, le cas de la pizzaiola de Ginosa, Monica Bongallino, a fait la une des journaux nationaux après avoir subi le test et être décédée à l’âge de 32 ans. La jeune femme a été victime d’un malaise peu de temps après avoir effectué la spirométrie et est décédée par la suite. Au moment où nous écrivons cet article, l’enquête est toujours en cours, notamment pour déterminer le lien possible entre le test respiratoire et le passage. Voici ce que nous savons sur le test spirométrique.

Qu’est-ce que la spirométrie et quand est-elle nécessaire

Comme mentionné précédemment, la spirométrie ou le test spirométrique est un test que le médecin peut prescrire lorsqu’il constate des symptômes associés à des affections respiratoires / pulmonaires spécifiques et chroniques, telles que l’asthme et la BPCO, mais aussi la fibrose pulmonaire, l’emphysème et la bronchite chronique. En plus d’être un test diagnostique pour ces conditions, le test spirométrique peut être réalisé périodiquement pour déterminer si un traitement médicamenteux – comme par exemple celui de la dilatation des bronches – donne les résultats escomptés, ou pour surveiller l’évolution et les changements de l’état de santé des poumons des patients. La spirométrie est également prévue avant une intervention chirurgicale pour déterminer si le patient a une fonction pulmonaire suffisante pour la supporter.

Qu’est-ce que l’angioplastie coronarienne et quels sont les risques de l’intervention que Gigi Riva aurait dû subir

L’examen évalue essentiellement le volume des flux d’air et leur vitesse pendant la respiration. L’Institut Humanitas indique que la spirométrie complète comprend également l’analyse du volume total d’air présent dans les poumons, y compris celui qui reste à l’intérieur après avoir expiré complètement. Les paramètres évalués ont des noms spécifiques ; par exemple, la volumétrie dynamique ou la courbe débit-volume évalue la quantité d’air qui peut être inspirée et expirée. Parmi d’autres paramètres figurent la capacité vitale forcée (FVC), le volume expiratoire maximal (FEV) et le débit ventilatoire maximal (MVV). Évidemment, les quantités d’air sont évaluées en tenant compte de multiples facteurs tels que le sexe, le poids, l’âge et la taille du patient. L’examen peut être suivi d’autres tests tels que celui de la bronchodilatation pour confirmer les diagnostics. Parmi les symptômes qui peuvent amener un médecin à prescrire une spirométrie, on trouve une sensation d’oppression thoracique, des difficultés à prendre une respiration profonde, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires (dyspnée). C’est toujours le médecin, après une consultation, qui détermine la nécessité ou non de le test.

Comment se déroule le test spirométrique

Le test spirométrique repose sur un dispositif médical appelé spiromètre, composé d’un embout buccal connecté à un tuyau plus ou moins long et d’une machine chargée d’analyser les flux d’air. Les spiromètres portables modernes sont miniaturisés. Pendant le test, des pince-nez sont appliqués car l’inspiration et l’expiration sont évaluées uniquement par la bouche. Après avoir inséré l’embout buccal, le patient est invité par le médecin à effectuer des manœuvres respiratoires spécifiques, soit plus lentes / au repos, soit sous effort. Après une période d’adaptation, il faut effectuer des respirations profondes consécutives, grâce auxquelles la machine peut évaluer la capacité pulmonaire. Comme expliqué par la Cleveland Clinic, dans certains cas, un médicament peut également être administré pour aider à ouvrir les voies respiratoires. On ne sait pas si cela a également été administré à Mme Bongallino lors de son propre test (il ne serait pas exclu, par exemple, une réaction allergique potentielle). L’examen peut durer jusqu’à 30 minutes.

Un spiromètre moderne. Crédit : Wikipedia

Les risques possibles de la spirométrie

La spirométrie est un test non invasif et est généralement considérée comme sûre, souligne la Mayo Clinic. Cependant, elle n’est pas exempte de risques car elle nécessite un certain effort. Par exemple, elle n’est pas recommandée pour les personnes qui ont récemment eu une crise cardiaque ou qui souffrent de certaines affections cardiovasculaires. Après le test, on peut se sentir un peu fatigué (essoufflement) ou avoir des vertiges, des symptômes qui disparaissent généralement rapidement. Dans de très rares cas, le test peut entraîner de graves problèmes respiratoires, comme le souligne la Mayo Clinic. Étant donné que des médicaments peuvent être administrés et qu’il n’existe pas de médicament sans risque, en tenant compte également de la susceptibilité de chacun d’entre nous, cette phase du test pourrait également présenter des problèmes potentiels (bien que rares).