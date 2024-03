Secousses dans l’Industrie : Microsoft et Epic Games Réduisent le Soutien aux Petits Développeurs

La grande image: Pour les petits développeurs, la compensation fournie par Microsoft pour héberger un jeu sur Game Pass ou ce qu’Epic Games paie pour conserver un titre temporairement exclusif à son lanceur de jeux PC peut constituer un filet de sécurité crucial. Cependant, les commentaires de la GDC 2024 indiquent que les offres des deux sociétés ont considérablement diminué, suggérant une transition à l’horizon.

Selon les studios derrière Slay the Spire et Darkest Dungeon, plusieurs développeurs indépendants présents à la GDC 2024 affirment que les offres de financement de Microsoft et d’Epic Games ont considérablement diminué. La cause n’est pas claire, mais le marché du jeu vidéo a récemment été confronté à de graves difficultés économiques.

Casey Yano, cofondateur de Mega Crit, a déclaré qu’au moins cinq petits développeurs présents à l’événement avaient mentionné de nombreuses réductions budgétaires et annulations de financement de la part de grands éditeurs. Dans certains cas, les partenaires constructeurs financiers se sont retirés même après un an de négociations.

Le directeur de Yano et Darkest Dungeon, Chris Bourassa, a rapporté que Microsoft avait contacté beaucoup moins d’indépendants pour leur proposer d’héberger leurs titres sur Game Pass. Bourassa a également mentionné qu’Epic Games a réduit sa stratégie de financement de jeux indépendants en échange d’une exclusivité sur sa vitrine.

Bien que la pratique consistant à lancer des jeux exclusivement sur Epic Games Store soit impopulaire auprès de nombreux clients qui préfèrent s’en tenir à Steam, elle offre à certains développeurs un coussin financier en les aidant à récupérer rapidement leurs coûts. Cette assurance supplémentaire peut s’avérer cruciale pour les petites équipes qui peuvent dépendre du succès d’un match.

Des défis à l’échelle du secteur pourraient être à l’origine de cette tendance à la baisse. De nombreuses sociétés de jeux, dont Microsoft et Epic, ont contribué à une vague historique de licenciements, donc de nouvelles réductions de coûts ne sont pas une surprise. Malheureusement, cela se fait potentiellement au détriment des petits studios.

Game Pass et Epic Games Store ont été confrontés à des batailles difficiles que de généreuses levées de fonds n’ont pas été en mesure de surmonter. Le service d’abonnement de Microsoft n’a pas acquis de nouveaux clients payants aussi rapidement qu’espéré initialement. Le directeur de Xbox, Phil Spencer, a également noté que le marché des consoles dans son ensemble n’a pas connu de croissance significative au cours des deux dernières années. Pendant ce temps, l’Epic Games Store n’a pas atteint la rentabilité après cinq ans d’activité.

Pourtant, les deux services montrent des signes de progrès. Epic se prépare à lancer sa boutique sur iOS en Europe après qu’Apple ait interdit puis levé l’interdiction de l’entreprise suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne. Game Pass a récemment reçu Diablo IV, le premier ajout majeur résultant de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

