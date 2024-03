8BitDo pivote vers la nostalgie du PC avec un clavier mécanique de style C64 et un joystick externe

En bref: Bien que la plupart des produits de 8BitDo soient conçus pour prendre en charge les PC, le principal attrait de la société réside dans son attachement aux jeux sur console rétro. Quelques mois après la sortie d’un clavier sur le thème de Nintendo, 8BitDo a dévoilé une nouvelle déclinaison qui marque sa première tentative d’évoquer un ordinateur domestique à l’ancienne.

Les fans de Commodore 64 peuvent désormais précommander un clavier mécanique de 8BitDo inspiré de l’ordinateur classique. Les expéditions aux États-Unis devraient commencer le 28 mars. L’appareil prend en charge Windows et Android.

Comme le clavier sur le thème de la NES lancé par la société l’année dernière, le nouveau modèle combine une fonctionnalité de clavier mécanique à 87 touches assez standard avec une palette de couleurs qui rappelle le hardware des années 80. Il prend en charge le renversement des touches N, comporte des touches ABS à double injection, est expédié dans une orientation montée sur le dessus et comprend des boutons de style rétro pour le volume et la connectivité sans fil. Les utilisateurs peuvent basculer entre Bluetooth, un dongle 2,4 GHz ou une connexion USB filaire.

Bien que le clavier soit expédié avec des commutateurs Kailh Box White V2, le PCB est remplaçable à chaud, permettant aux clients d’insérer facilement les commutateurs mécaniques de leur choix. De plus, 8BitDo comprend un logiciel pour le mappage du clavier et les macros.

Les énormes « super boutons » programmables inclus dans le clavier NES font également leur retour. Cependant, l’édition C64 ajoute un joystick assorti pour évoquer la sensation du jeu avec joystick sur l’ordinateur personnel d’origine. Le nouvel accessoire pourrait être à l’origine de la hausse des prix à 109 $.

8BitDo a pris de l’importance en offrant aux utilisateurs de PC et aux collectionneurs de consoles rétro des moyens pratiques d’utiliser les contrôleurs sur divers appareils. Entrer sur le marché des claviers et vendre des produits aux utilisateurs nostalgiques de PC pourrait signaler une nouvelle stratégie de la part de l’entreprise. À tout le moins, il serait intéressant de voir de nouvelles palettes de couleurs basées sur d’autres ordinateurs des années 80 comme l’IBM ou le ZX Spectrum.

Les clients prêts à dépenser plus d’argent pour une sélection plus variée de claviers plus robustes (ou ceux qui ne peuvent pas renoncer à un pavé numérique) voudront peut-être faire leurs achats chez Model F Labs. Le projet propose des claviers IBM Model F reproduits avec précision dans plusieurs facteurs de forme.

Initialement lancé en 1982, le Commodore 64 est devenu une plateforme de jeu populaire. Il s’est vendu à 17 millions d’unités, ce qui en réalité l’ordinateur domestique le plus vendu au monde. Le moyen officiel le plus simple de revisiter avec précision le C64 est d’acheter la réédition complète de Retro Games Ltd lancée en 2019, qui comprend 64 jeux préinstallés. L’année dernière, un ventilateur dédié a construit une unité entièrement fonctionnelle presque entièrement à partir de versions neuves.

