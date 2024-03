Pourquoi la rougeole chez les adultes est dangereuse et comment se manifeste la maladie : symptômes, vaccin et traitements

La rougeole chez les adultes est une maladie infectieuse qui expose à un risque élevé de complications, y compris graves, telles que la pneumonie et l’inflammation du cerveau (encéphalite) : l’infection se manifeste par des symptômes incluant une forte fièvre, une toux sèche, un nez qui coule, une conjonctivite et des éruptions cutanées (exanthème). Que faire en cas de suspicion d’infection et quelles sont les personnes ayant le plus de chances d’attraper la rougeole.

La rougeole chez les adultes, comme chez les enfants, est une maladie infectieuse hautement contagieuse et surtout dangereuse, car elle expose à un risque élevé de complications, y compris graves. Chez les adultes, ce risque peut concerner un cas sur quatre, comme l’explique le professeur Matteo Bassetti du Policlinico San Martino de Gênes, où cinq cas de rougeole ont été enregistrés en une semaine, dont deux chez des adultes d’environ 50 ans. Le problème, souligne Bassetti, est indicatif d’une couverture vaccinale inférieure à 95% en Italie (le seuil de sécurité recommandé par l’Organisation mondiale de la santé) et du fait qu’en Italie « il existe de nombreuses communautés d’Europe de l’Est où la couverture vaccinale atteint à peine 50% de la population ». Cela augmente la probabilité d’épidémies de rougeole qui peuvent se propager rapidement.

Tout comme la rougeole chez les enfants, la rougeole chez les adultes est également une maladie causée par un virus du genre Morbillivirus (famille des Paramixovidae) qui se transmet principalement par voie aérienne : l’infection se manifeste par des symptômes tels que la fièvre élevée, la toux, le nez qui coule et la conjonctivite, suivis d’une phase éruptive caractérisée par l’apparition du typique exanthème maculopapulaire, une éruption cutanée qui apparaît d’abord sur le visage, derrière les oreilles et sur les côtés du cou, et qui s’étend ensuite au tronc et aux extrémités en quelques jours. Les complications peuvent toucher jusqu’à 30% des cas, notamment chez les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Pourquoi la rougeole est-elle une maladie dangereuse chez les adultes

La rougeole est l’une des maladies infectieuses les plus contagieuses chez les personnes non immunisées (non vaccinées et n’ayant pas eu la maladie) : chez les adultes, elle expose à un risque élevé de complications, dont certaines sont particulièrement graves, telles que la pneumonie, qui peut toucher jusqu’à 1 cas sur 4, et l’encéphalite, qui se produit lorsque le virus de la rougeole infecte directement le cerveau.

Les complications de la rougeole comprennent :

la pneumonie, causée par l’infection de la rougeole au niveau pulmonaire ou par des bactéries suite à l’infection virale (surinfection bactérienne)

l’infection cérébrale (encéphalite), qui se manifeste par une forte fièvre, des maux de tête, des convulsions et un coma

des ecchymoses et des saignements, conséquence de la diminution des plaquettes sanguines (thrombocytopénie)

une inflammation du foie (hépatite transitoire)

la panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS), une maladie cérébrale progressive qui peut se manifester des mois ou des années après l’infection.