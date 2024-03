Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison

Qu’est-ce qui vient de se passer? Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX et « roi de la crypto-monnaie » autoproclamé qui a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude criminelle et de blanchiment d’argent suite à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie autrefois populaire, a été condamné à 25 ans de prison. Bankman-Fried risquait un maximum de 110 ans de prison pour ses crimes.

Le 2 novembre, après un procès d’un mois, il a fallu environ trois à quatre heures au jury pour déclarer Bankman-Fried coupable des sept chefs d’accusation de fraude et de complot liés à l’effondrement de FTX et du fonds spéculatif associé Alameda Research.

Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude en matière de valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d’argent, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Il avait plaidé « non coupable » des accusations portées contre lui, mais le jury composé de 12 personnes l’a déclaré coupable d’avoir volé 8 milliards de dollars à des clients de crypto-monnaie, tandis que les investisseurs de l’entreprise ont perdu 1,7 milliard de dollars.

La fourchette des peines imposées à Bankman-Fried a été augmentée par le juge Lewis Kaplan après qu’il a été établi qu’il s’était parjuré lors de son procès et avait sciemment entravé la justice. Kaplan a découvert que Bankman-Fried avait menti à la barre des témoins lors de son procès l’année dernière en affirmant qu’il ne savait pas que son fonds spéculatif avait dépensé les dépôts des clients FTX.

Il était toujours improbable que Bankman-Fried soit condamné à la totalité de la peine de 110 ans, mais les procureurs voulaient toujours qu’il purgee entre 40 et 50 ans. Son équipe de défense a demandé au juge entre cinq et six ans et demi.

Lors du prononcé de la peine à New York, l’avocat de Bankman-Fried a déclaré que son client ne voulait pas nuire aux clients de FTX. L’avocat Marc Mukasey a déclaré que Bankman-Fried n’était pas un « tueur en série financier impitoyable qui partait chaque matin pour blesser les personnes ».

Mukasey a demandé une peine plus clémente, arguant que les clients de FTX récupéreraient la plupart de leurs fonds. Kaplan a rejeté son affirmation selon laquelle les investisseurs seraient intégralement remboursés via le processus de faillite.

« L’affirmation du défendeur selon laquelle les clients et les créanciers de FTX seront intégralement payés est trompeuse, elle est logiquement erronée et spéculative », a déclaré Kaplan. « Un voleur qui emmène son butin à Las Vegas et parie avec succès l’argent volé n’a pas droit à une réduction de peine en utilisant ses gains à Las Vegas pour rembourser ce qu’il a volé. »

Le PDG par intérim de FTX, John Ray III, a déclaré que l’affirmation de Bankman-Fried selon laquelle « le préjudice causé aux clients, aux prêteurs et aux investisseurs est nul » est « catégoriquement, insensiblement et manifestement fausse ». Il a ajouté que Bankman-Fried vivait une « vie d’illusion ».

Bankman-Fried a déclaré qu’il ferait appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de voler les fonds des clients. Il a présenté ses excuses à ses anciens collègues de FTX lors de son audience de détermination de la peine.

« Ils ont mis beaucoup d’eux-mêmes là-dedans, et j’ai tout gâché », a déclaré Bankman-Fried au juge Kaplan. « Cela me hante tous les jours. »

« Je suis désolé pour cela. Je suis désolé pour ce qui s’est passé à chaque étape. Des choses que j’aurais dû faire et dire, des choses que je n’aurais pas dû », a ajouté Bankman-Fried.

En prononçant la peine de 25 ans de prison, Kaplan a déclaré que Bankman-Fried n’avait montré aucun remords pour ses crimes. « Il savait que c’était mal », a déclaré Kaplan. « Il savait que c’était criminel. Il regrette d’avoir fait un très mauvais pari sur la probabilité de se faire prendre. Mais il ne va rien admettre, comme c’est son droit. » Le juge a ajouté que la persévérance et les capacités de marketing de Bankman-Fried signifiaient que le risque qu’il commette à nouveau des crimes à l’avenir n’était « pas anodin ».

