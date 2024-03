Take-Two rachète Gearbox à Embracer Group pour 460 millions de dollars

Qu’est-ce qui vient de se passer? Take-Two Interactive a accepté d’acheter Gearbox Entertainment au groupe Embracer pour 460 millions de dollars. L’accord comprend tous les droits sur plusieurs franchises Gearbox, notamment Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Risk of Rain, Homeworld, Duke Nukem et Brothers in Arms.

Take-Two a déclaré que Gearbox avait actuellement une demi-douzaine de projets à différents stades de développement, dont cinq suites (dont deux de Borderlands et Homeworld) et un titre basé sur une toute nouvelle IP.

Conformément à l’accord, Embracer Group conservera Gearbox Publishing (qui sera renommé) et les droits de publication de la franchise Remnant, Hyper Light Breaker et autres, ainsi que de Lost Boys Interactive, Captured Dimensions et Cryptic Studios (y compris Neverwinter Online et Star Trek en ligne).

Gearbox fera partie de la division 2K de Take-Two et sera dirigée par le co-fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, et son équipe. Pitchford s’est dit enthousiasmé par ce que les deux peuvent accomplir ensemble « maintenant que nous ne faisons plus qu’un ».

Pitchford, l’un des cinq cofondateurs, a contribué au lancement de Gearbox en 1999 et en a été président-directeur général. Le studio a contribué à la création de plusieurs jeux de la franchise Half-Life et a acquis les droits de Duke Nukem en 2010, mais il est sans doute mieux connu pour ses franchises originales, Brothers in Arms et Borderlands.

David Ismailer, président de 2K, a confirmé qu’une nouvelle installation de la série Borderland est en développement actif.

Take-Two a déclaré que l’achat serait entièrement financé par des actions ordinaires nouvellement émises. Pour déterminer le nombre d’actions à créer, la société divisera le prix d’achat par le cours de clôture moyen par action au cours des cinq jours précédant la clôture de la transaction.

Embracer Group prévoit d’utiliser la vente pour réduire la dette nette, réduire les obligations en matière de compléments de prix en espèces et réduire les dépenses en capital.

Gearbox et Take-Two entretiennent une relation de travail de longue date. Take-Two a publié plusieurs titres Gearbox au fil des ans, remontant au premier jeu Borderlands en 2009 et notamment Duke Nukem Forever en 2011.

L’accord devrait être finalisé d’ici la fin juin, sous réserve de l’approbation réglementaire habituelle.

