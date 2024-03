Les sucettes saveur pourraient aider à détecter le cancer de la bouche

Le diagnostic du cancer de la bouche implique souvent des procédures invasives et inconfortables, telles que des biopsies et l’insertion d’un tube flexible avec une caméra dans le nez ou la bouche. Cependant, des scientifiques de l’Université de Birmingham ouvrent la voie à une approche plus conviviale pour le patient – des sucettes saveur.

Les sucettes saveur peuvent potentiellement détecter le cancer de la bouche

Cette recherche novatrice a reçu un soutien significatif, avec Cancer Research UK et le Engineering and Physical Sciences Research Council fournissant un financement de 350 000 livres (environ 400 000 euros).

Le cœur de cette découverte est un matériau remarquable appelé hydrogel intelligent. La sucette est fabriquée avec cet hydrogel et, lorsque le patient suce, l’hydrogel agit comme un filet de pêche miniature. Il capture les protéines dans la salive et certaines de ces protéines peuvent servir de biomarqueurs – des indicateurs potentiels de cancer.

Par la suite, les scientifiques peuvent analyser les protéines capturées en laboratoire pour rechercher ces signaux révélateurs.

Nouvelle méthode pouvant transformer l’expérience des patients

Le Dr Ruchi Gupta, professeur associé de biosenseurs à l’Université de Birmingham, exprime l’enthousiasme de l’équipe :

Les hydrogels intelligents ont un potentiel très intéressant pour le diagnostic du cancer de la bouche… Nous espérons être les premiers à fabriquer un dispositif qui soit beaucoup plus convivial pour le diagnostic du cancer de la bouche pour les patients et plus facile à utiliser par les médecins généralistes.

Cette nouvelle méthode offre une alternative non invasive aux procédures traditionnelles. De plus, elle peut simplifier le processus de diagnostic, permettant potentiellement la réalisation de tests dans des contextes de soins primaires, tels que les cabinets des médecins généralistes.

Cela entraînerait des diagnostics plus précoces et réduirait la dépendance des endoscopistes, dont les compétences spécialisées sont souvent très demandées.

Cancer Research UK mentionne l’histoire de Faye Bishop, une survivante du cancer de la langue, qui connaît de première main l’anxiété qu’une biopsie peut causer. Diagnostiquée en 2013, elle a subi une intervention chirurgicale extensive, une chimiothérapie et une radiothérapie, perdant temporairement la capacité de manger et de parler.

La peur de savoir qu’elle pouvait avoir un cancer rendait tout encore pire.

Elle se souvient. Le parcours de Faye met en lumière l’importance du diagnostic précoce. C’est pourquoi elle est enthousiaste à propos d’un nouvel outil de diagnostic « sucette » :

Je pense que c’est brillant car ce sera beaucoup moins effrayant pour les gens. Si cet nouvel outil devient réalité, il aidera les gens à se sentir plus à l’aise. Tout ce qui encourage les tests précoces pour détecter le cancer de la bouche est absolument inestimable.

Malgré les défis, la détermination de Faye et le soutien de ses parents l’ont aidée à retrouver la parole et la capacité de manger.

Cette technologie d’hydrogel a le potentiel de révolutionner la détection du cancer. Sa conception adaptable signifie qu’elle peut être utilisée pour identifier divers types de cancers, tant qu’il existe un biomarqueur protéique. Les développements futurs pourraient étendre son utilisation à des volumes plus importants d’échantillons et même à différents types d’échantillons, tels que l’urine.