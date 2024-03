Assassin’s Creed Jade ne sortirait pas sur mobiles avant 2025 et la cause serait une redistribution chez Tencent

Tencent veut privilégier le développement de ses propres licences, ce qui ralentirait le développement du jeu mobile de la populaire saga d’Ubisoft

Assassin’s Creed Jade ne sera pas disponible sur mobile avant 2025 suite à cette restructuration chez Tencent

Sans aucun doute, l’un des jeux mobiles les plus attendus ces derniers temps est Assassin’s Creed Jade, un spin-off pour appareils mobiles de la populaire saga d’Ubisoft que beaucoup attendaient avec impatience de pouvoir jouer cette année même. Cependant, les dernières informations sur cette nouvelle version de la franchise ne sont pas des plus encourageantes pour les fans qui avaient hâte de pouvoir y jouer à un moment donné de cette année 2024.

Comme le rapportait Reuters la semaine dernière, Assassin’s Creed Jade aurait été repoussé jusqu’en 2025 en raison d’une importante redistribution chez Tencent, qui est chargé du développement de cette proposition pour les appareils Android et iOS de la franchise emblématique. En réalité, la faute de cette redistribution incomberait à leur jeu populaire DreamStar.

Assassin’s Creed Jade ne sera pas disponible sur mobile avant 2025 et voici pourquoi

Comme l’informait ledit média, apparemment, ce Assassin’s Creed Jade aurait été repoussé jusqu’en 2025 après que le conglomérat chinois mentionné, Tencent, ait redistribué des centaines de développeurs qui travaillaient sur ledit jeu afin qu’ils se concentrent sur le jeu de société de la société, DreamStar, qui a été lancé fin de l’année dernière. Ce jeu de société a connu un succès assez remarquable et, de plus, il est la propriété intellectuelle de Tencent lui-même, ce qui explique pourquoi la société a décidé de lui accorder la priorité afin qu’il attire encore plus de joueurs.

En réalité, Tencent aurait pris la décision de s’éloigner, pour ainsi dire, du développement de franchises occidentales pour mobile car celles-ci leur rapportent moins de revenus que leurs propres IP. C’est là qu’entre en jeu le DreamStar mentionné, un titre avec lequel ils veulent continuer à concurrencer Egg Party, une proposition très similaire appartenant à NetEase, le grand concurrent de l’entreprise chinoise. Tencent s’est également intéressé à des propositions comme Genshin Impact de miHoYo afin de pouvoir créer son alternative, chose que nous savions déjà lorsque la nouvelle est apparue selon laquelle ils prévoyaient de développer une version mobile d’Elden Ring, qui aurait des aspects similaires à ce même Genshin Impact.

En somme, Tencent veut privilégier ses licences pour générer le plus de revenus possible et reléguer au second plan les propositions sous licence de tiers, comme Assassin’s Creed Jade, car elles rapportent moins d’argent. Cependant, cela ne signifie pas que le jeu mobile de la saga d’Ubisoft ne sera pas lancé, car il finira par arriver en 2025, du moins c’est ce que cette information publiée par Reuters indique. Le jeu se déroule dans la Chine ancienne, à l’époque où la dynastie Qin a unifié le pays asiatique, et nous permettra de créer notre propre personnage avec lequel nous pourrons explorer son monde ouvert intéressant.

Pour l’instant, il n’y a eu aucune annonce officielle, mais en réalité, ces informations semblent être véridiques. Par conséquent, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour pouvoir profiter d’Assassin’s Creed Jade sur nos appareils Android et iOS, bien que le jeu soit déjà en développement depuis environ 4 ans.