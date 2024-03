Retrouvé aux Pays-Bas : un os rempli de graines hallucinogènes qui remonte à l’Empire romain

Un groupe d’archéologues des Pays-Bas a découvert un os contenant des graines de Datura, une plante aux puissants effets narcotiques mais qui peut également devenir un puissant hallucinogène à certains dosages. Il s’agit du premier contenant de ce type remontant à l’époque romaine découvert jusqu’à présent.

BIAX Consult | L’osso rinvenuto dagli archeologi in una foto dallo studio

Dans l’Antiquité, les herbes médicinales, mais aussi celles potentiellement toxiques, étaient souvent utilisées comme « remèdes faits maison » en cas de douleurs physiques ou de maladies de toutes sortes. Par exemple, d’après les textes de l’historien Pline l’Ancien, nous savons que pendant l’Empire romain, les puissants effets de la Datura noire étaient déjà connus, une plante qui, selon le dosage, peut avoir des propriétés pharmacologiques, des effets hallucinogènes et qui peut même être toxique à certaines doses.

Nous savions déjà que les anciens Romains connaissaient de nombreuses propriétés de cette plante, par exemple Pline l’Ancien « déconseillait » son utilisation en raison des effets dangereux qu’elle aurait pu avoir sur l’esprit humain. Actuellement, grâce à une découverte réalisée par un groupe d’archéologues des Pays-Bas, nous savons avec certitude que dès le Ier siècle après J.-C., les anciens Romains récoltaient et utilisaient consciemment les graines de cette plante. Bien qu’il reste encore des doutes sur les modalités et les objectifs de la prise. En particulier, nous savons que depuis le Moyen Âge, la Datura noire était également utilisée comme hallucinogène, mais nous ne sommes pas certains de son utilisation aux époques antérieures.

Comment la découverte a-t-elle été faite ?

Nous sommes à Utrecht, aux Pays-Bas, en 2011. L’équipe d’archéologues dirigée par l’archéozoologue Martijn van Haasteren (Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas) a pour mission de cataloguer plus de 86 000 os d’animaux trouvés lors des fouilles d’une ferme romaine. Alors que van Haasteren les nettoie, l’un d’eux lui échappe des mains et tombe par terre. Là, la surprise : l’une des cavités s’ouvre et des centaines de petites graines noires en sortent. Les analyses révèlent qu’il s’agit de graines de Datura noire.

Dans un article publié dans la revue spécialisée Antiquity, l’archéozoologue de l’Université libre de Berlin, Maaike Groot, explique que l’os devrait remonter à une période comprise entre 70 et 100 après J.-C. En plus du contenu, la présence d’un « bouchon » de goudron dans l’une des cavités suggère qu’il a été utilisé comme une sorte de sac ou contenant. Alors que certaines parties sont particulièrement lisses, ce qui laisse penser que l’os a été utilisé ou manipulé maintes et maintes fois de la même manière.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante ?

S’il est vrai que grâce au témoignage laissé par Pline l’Ancien, nous savons que les anciens Romains discutaient déjà des possibles utilisations médicales de cette plante, cette découverte fournit « la première preuve » – écrivent les auteurs – de l’utilisation consciente de cette plante comme remède pharmacologique, même parmi les populations rurales vivant aux frontières de l’Empire, comme c’était le cas aux Pays-Bas. Il s’agit en effet du premier exemple de graines de Datura noire retrouvées dans un contenant datant de l’époque romaine. Jusqu’à présent, un autre a été découvert, mais datant du Moyen Âge.

Pourrait-il s’agir d’une pipe ?

Il est très intéressant de noter que les auteurs de l’article se sont également penchés sur la forme particulière de l’os-sac retrouvé, qui semble presque faire penser à une pipe. Cela aurait en effet pu confirmer que les graines de Datura étaient également fumées en plus d’être prises sous forme d’onguents. Cependant, il n’y a aucune trace prouvant que les graines aient été brûlées. À ce stade, concluent les chercheurs, il est plausible que l’os ait été utilisé non pas comme une pipe, mais comme une sorte de sac pour conserver les graines.

D’autre part, certaines sources semblent attester qu’il était courant chez les anciens Romains de fumer les feuilles de la plante, bien que les premières preuves avérées de son utilisation comme substance psychédélique remontent au Moyen Âge : à cette époque, on pensait que les sorcières l’utilisaient pour invoquer les démons, expliquent les auteurs.