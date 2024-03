Pourquoi en Sardaigne la rivière qui traverse la plage de Piscinas est rouge depuis des jours

Dans les eaux du rio Irvi, la rivière qui se jette dans la mer de la Costa Verde en Sardaigne, se trouvent les résidus d’extraction de mines abandonnées depuis 40 ans et jamais décontaminées: des métaux lourds et dangereux qui, transportés dans les eaux de la rivière, finissent par polluer la plage de Piscinas et la mer adjacente.

Les eaux rouges du rio Irvi, la rivière qui traverse la plage de Piscinas en Sardaigne et se jette dans la mer de la Costa Verde / Crédit : Kurosh74 @Kurosh/Twitter

Les images impressionnantes de la rivière d’eau rouge qui se déverse dans la mer de Sardaigne, traversant la plage de Piscinas, l’une des plus célèbres et caractéristiques de l’île, suscitent des inquiétudes, craignant qu’elles ne causent des dommages en début de saison touristique, mais surtout parce qu’elles témoignent d’une énorme catastrophe environnementale pour la côte sarde et la Méditerranée. L’eau rouge est celle de la rivière Rio Irvi, qui traverse une partie de la province du Sud Sardegna et se jette dans la mer de la Costa Verde, sur le territoire d’Arbus, transportant avec elle les résidus du traitement des mines de Montevecchio – un site d’extraction de minéraux de galène (un sulfure de plomb), de blende (le minéral à partir duquel on extrait le zinc), d’argentite (un minéral d’argent) et d’autres minéraux – abandonnés depuis plus de trente ans et jamais décontaminés.

Le problème de l’eau rouge à Piscinas, comme le rapporte l’Unione Sarda, existe depuis toujours – c’est-à-dire depuis l’abandon des mines – mais la situation devient de plus en plus préoccupante de jour en jour. « Le phénomène que nous observons semble plus grave que d’habitude », a déclaré le WWF, soulignant comment la rivière, chargée de résidus de traitement de métaux lourds et dangereux, change désormais complètement la couleur de la plage de Piscinas et de l’eau de mer.

Les mines abandonnées et jamais décontaminées

Dans la région d’Arbus, le problème de la rivière rouge n’est pas nouveau. Déjà en 2016, la plage de Piscinas était devenue complètement rouge. Le phénomène, documenté dans une nouvelle vidéo tournée par un résident, a attiré l’attention sur ce qui se passe cycliquement sur l’une des plus belles plages du sud-ouest de la Sardaigne, préoccupant à nouveau les citoyens, les touristes et les écologistes, ainsi que tous ceux qui se soucient de la région. Piscinas est en effet également connue comme la « perle » de la Costa Verde, une oasis de dunes de sable fin d’un ocre profond, hautes de 60 mètres, façonnées par le mistral et parsemées de maquis méditerranéen.

Le WWF a souligné que le problème de ces déchets devient notoire « seulement lorsque leur impact est non seulement si évident, mais est dénoncé dans toute sa gravité », soulevant des doutes sur ce qui a été fait jusqu’à présent et sur ce qui est réellement fait pour résoudre la situation. Le maire d’Arbus, Paolo Salis, et l’adjoint au tourisme, William Collu, sont également intervenus sur la question, rassurant la population en expliquant qu’il « n’y a aucune pollution ni danger pour la santé ». Les eaux de la rivière ne proviendraient pas uniquement des puits des mines, mais en grande partie d’un barrage voisin, à Donegani, dont des images sont censées être diffusées pour expliquer la raison de la rivière rouge.