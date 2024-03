Il existe un plan incroyablement insensé pour convertir la Lune en une mine : l’objectif est clair

La Lune est notre satellite, mais elle pourrait aussi devenir une source impressionnante de ressources

Le satellite est actuellement aux portes de la colonisation

La Lune influence notre planète de manière notable (par exemple, avec les marées), tandis que la Terre fait de même avec son satellite. Les deux coexistent et donnent lieu à des phénomènes naturels de premier ordre. Cependant, il y a des personnes qui ont des ambitions qui vont au-delà de la simple « curiosité scientifique » d’atteindre la Lune et qui chercheraient à exploiter clairement le satellite. Bien que nous puissions contaminer la Lune par notre présence, il est vrai qu’elle contient des matériaux qui ne se trouvent pas sur Terre. En réalité, une entreprise semble avoir en tête l’idée de s’emparer de « quantités importantes d’hélium-3 », un matériau très nécessaire à la fusion nucléaire.

Objectif : obtenir de l’hélium-3

Selon Interesting Engineering, seulement 25 tonnes d’hélium-3 seraient suffisantes pour alimenter les États-Unis en énergie pendant toute une année. Et pourtant, c’est l’un des pays qui consomme le plus d’énergie, imaginez donc un instant combien de temps disposerait la France en énergie. Le problème est que l’hélium-3 est un isotope extrêmement rare de l’hélium et donc « pas particulièrement facile à obtenir ».

Cette idée a donné naissance à une entreprise appelée Interlune, qui a un objectif vraiment absurde : extraire de la Lune ce matériau convoité. Pour le moment, cette activité d’extraction de notre satellite serait le seul moyen d’obtenir une quantité suffisante d’hélium-3 pour atteindre cet objectif de manière réaliste. Ainsi, elle deviendrait « la première entreprise privée dont l’objectif est d’exploiter les ressources de la Lune ». Cela soulève également une série de préoccupations éthiques assez inquiétantes.

Quoi qu’il en soit, Interlune travaille sur un robot qui se posera sur la Lune afin de détecter la concentration d’hélium-3 dans les sites clés du satellite terrestre. Cela a du sens, car l’atmosphère ne laisse pas passer une grande quantité d’hélium-3, qui est généré par la fusion nucléaire dans le Soleil et se propage dans tout le système solaire grâce aux vents solaires. Alors que la Terre a un « bouclier magnétique qui la protège », la Lune n’en a pas, ce qui fait qu’elle reçoit constamment ces particules et les rend présentes partout. En réalité, on estime qu’il y aurait près de 1,100,000 tonnes métriques disponibles sur notre satellite.

Étant donné qu’une tonne d’hélium a une valeur de « 4 milliards de dollars », il est clair qu’il pourrait devenir une source économique de premier ordre pour la première entreprise qui mènerait ses activités dans la région. Ils assurent qu’il est maintenant réalisable de récolter des ressources naturelles de la Lune et c’est pourquoi ils « se préparent à cette mission dangereuse ».

Cependant, les doutes sur leur activité extractive sont multiples. Tout d’abord, les conséquences qu’elle pourrait avoir sur la Lune sont assez importantes et la question de l’exploitation des ressources du satellite est également assez sensible, car en général, « il est assez discutable » que ce soit une entreprise privée qui doive les utiliser et les vendre ensuite au reste des sociétés de la planète.