Le cormoran attrape une anguille et entame un combat acharné pour sa survie : images et résultat de la confrontation

Dans le lac de Fogliano, au Parc national du Circeo, un cormoran en tenue nuptiale capture une anguille, donnant lieu à une intense bataille pour la survie. Les photographies et l’issue de la confrontation entre l’oiseau et le poisson.

Le cormoran (Phalacrocorax carbo) est bien connu comme étant l’un des prédateurs ailés les plus friands de poisson, au point de pouvoir être en concurrence directe avec les pêcheurs eux-mêmes. Il n’est pas surprenant que ces oiseaux aquatiques, surtout lorsqu’ils sont nombreux, soient contrés par des moyens légaux (comme de grandes filets pour protéger les élevages de pisciculture) et malheureusement aussi illégaux. Ils sont tellement avidement qu’ils capturent parfois des proies beaucoup plus grandes qu’eux, restant « étouffés » dans leur tentative de les manger. Parmi les espèces préférées des cormorans, on trouve les anguilles (Anguilla anguilla), avec lesquelles ils se livrent à de longues batailles en raison de la morphologie sinueuse de ces incroyables poissons, connus pour leur spectaculaire migration de reproduction dans la mer des Sargasses.

Le cormoran lance l’anguille en l’air. Crédit: Andrea Centini

Récemment, nous avons été témoins d’une de ces confrontations animées, qui s’est produite vers l’heure du déjeuner au cœur du lac de Fogliano, dans la province de Latina. Il s’agit de l’un des lacs saumâtres du Parc national du Circeo, parmi les zones humides les plus riches en biodiversité du Lazio et au-delà. Ce n’est donc pas étonnant que cette zone naturelle présente un intérêt international en lien avec la Convention de Ramsar. Les oiseaux sont les véritables protagonistes du parc qui donne sur la mer Tyrrhénienne, surtout en cette période de migration printanière.

L’anguille s’enroule autour du cou de l’oiseau. Crédit: Andrea Centini

Les cabanes et les zones d’observation donnant sur le lac sont donc « prises d’assaut » par des photographes naturalistes et des passionnés d’observation des oiseaux pour observer les oiseaux. C’est précisément lors d’une de ces séances que le cormoran a mené son action de prédation à deux moments différents. L’oiseau, un magnifique individu adulte en , a commencé à plonger à plusieurs reprises sous l’eau, jusqu’à ce qu’il en ressorte avec une anguille dans le bec. Contrairement aux hérons, qui transportent habituellement les poissons de plus grande taille immédiatement sur la terre ferme, les cormorans préfèrent « combattre » leurs proies dans l’eau ou en l’air.

Crédit: Andrea Centini

Le protagoniste de ces clichés a tenté à de nombreuses reprises de sonder et d’avaler sa proie, l’écrasant avec son bec, la lançant en l’air et la ramenant sous l’eau, mais l’anguille a réussi maintes fois à s’enrouler autour du cou de l’oiseau, lui faisant payer cher la prise. Après quelques dizaines de secondes, le poisson a incroyablement réussi à se défaire de l’emprise, s’enfuyant sous l’eau et laissant le prédateur le bec vide. Environ un quart d’heure plus tard, le cormoran, qui a poursuivi avec vivacité son exploration, est réapparu hors de l’eau avec l’anguille, cette fois-ci beaucoup plus proche des chanceux observateurs. En raison de sa taille, il semblait que ce soit la même proie que lors de la première tentative de capture. Ainsi a commencé une deuxième bataille, encore plus intense et prolongée que la première, comme en témoignent les images que vous trouverez dans cet article.

Crédit: Andrea Centini

Malgré la prise solide de l’oiseau, les lancers répétés en l’air et les tentatives de mettre la proie en position pour l’avaler, l’anguille a une nouvelle fois réussi à échapper à son agresseur. Après une nouvelle exploration du fond, l’oiseau a décidé d’abandonner et s’est envolé l’estomac vide. Il s’agissait d’un spectacle fascinant de la nature, bien connu des passionnés d’observation des oiseaux et de photographie naturaliste, qui s’est terminé cette fois-ci par une victoire du poisson. Rappelons que les anguilles sont classées en danger critique d’extinction (code CR) sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).