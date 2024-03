Ce cargo à voiles peut sembler étrange, mais pourrait détenir la clé de la navigation écologique

Les ailes servent à générer de l’énergie

Il s’agit d’un investissement technologique vraiment intéressant

Lorsque nous pensons à la pollution, les premières choses qui nous viennent à l’esprit sont les voitures et les avions, ainsi que l’industrie. Cependant, la réalité est que notre planète est polluée et que les océans ne sont pas épargnés par les émissions de gaz à effet de serre. En réalité, les masses d’eau de notre planète sont terrifiante contaminées, à la fois par les déversements et les combustibles libérés, ainsi que par les déchets qui finissent par arriver dans les océans. Pour cette raison, de nombreuses entreprises et gouvernements travaillent à éliminer la pollution de l’eau et de l’air de manière très ingénieuse, en utilisant généralement des robots qui imitent les créatures marines.

Cette fois-ci, ce n’est pas le cas, car l’entreprise Cargill a annoncé le succès de son premier navire de charge qui utilise l’énergie éolienne pour naviguer sur les océans grâce à une paire d’ailes curieuses.

Un énorme transporteur respectueux de l’environnement

43 000 tonnes, c’est le poids de l’énorme navire diesel qui transporte désormais également des voiles automatiques de haute technologie appelées “WindWings”. Après six mois en mer, les résultats ont été vraiment remarquables pour un transport maritime plus écologique des marchandises.

L’homme utilise des voiles sur ses bateaux en les combinant avec d’autres types de technologies depuis les débuts de l’histoire. Cependant, cette technologie éolienne est beaucoup plus sophistiquée que les anciennes voiles et peut aider à économiser de l’argent pour les compagnies maritimes tout en réduisant considérablement la consommation de carburant et la pollution.

Le Pyxis Ocean, un navire exploité par Kamsarmax et affrété par Cargill, a été équipé de deux WindWings pour tester comment il pourrait naviguer dans les zones les plus sensibles de la planète et quel impact ses voiles solides et pliables en acier auraient. En principe, ces voiles offrent une propulsion supplémentaire en utilisant le vent et les courants pour réduire la gestion et l’utilisation du diesel, sans pour autant renoncer à la technologie de combustion qui a fait des navires l’une des principales formes de commerce mondial entre les régions.

A l’aide de systèmes informatiques assez simples (signaux lumineux comme des feux de signalisation), l’équipage reçoit le signal de quand activer ou désactiver les WindWings et celles-ci s’ajustent automatiquement aux changements de vent pour maintenir une vitesse optimale et ainsi réduire l’utilisation des moteurs pour polluer moins. En réalité, lors des tests effectués, les émissions de dioxyde de carbone ont été réduites de 11,2 tonnes et le carburant a été économisé de 14%.

Actuellement, le plus grand défi auquel cette entreprise serait confrontée est que les ports du monde soient compatibles avec la technologie, car les voiles sont assez hautes et cela peut rendre l’adaptation assez difficile pour certains endroits de la planète.