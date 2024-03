La plus longue route du monde fait plus de 30 000 kilomètres : c’est un défi technique pratiquement impossible

C’est une œuvre qui implique des dizaines de pays pour les maintenir connectés, mais tout le monde ne pense pas que ce soit la plus longue

Il s’agit d’une route qui traverse un continent de bout en bout

Il est vrai que l’homme est capable de réaliser des œuvres d’ingénierie vraiment incroyables. Nous pouvons traverser de vastes étendues d’eau grâce à d’énormes ponts et nous pouvons même les traverser sous l’eau grâce à des tunnels comme celui qui relie les îles du Japon. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une autre œuvre d’infrastructure magistrale qui relie la grande majorité des pays d’Amérique. Il s’agit de la Route panaméricaine, un projet visant à relier le continent de bout en bout et qui s’étend sur 30 000 kilomètres.

Cependant, il s’agit de l’une des routes considérées comme les plus longues du monde, mais c’est un titre qui est largement disputé. Nous passerons donc également en revue les autres options pour remporter ce titre.

La Route panaméricaine

D’après le Livre Guinness des records, la route la plus longue du monde se trouve en Amérique. Plus précisément, il s’agit de la Route panaméricaine que nous avons mentionnée précédemment. Elle traverse de nombreux pays et parcourt plus de 3 000 kilomètres à travers le continent. Ainsi, de l’Alaska jusqu’au cap de l’Argentine, cette route vise à réunir tous les pays d’Amérique en les reliant par une autoroute.

En 1923, la première tentative de créer cette route pour relier toutes les nations du continent a été lancée. L’objectif était de stimuler l’économie des États-Unis en favorisant les exportations et les importations par voie terrestre tout en favorisant la vente de véhicules, qui étaient un marché émergent à l’époque. L’amélioration du flux commercial devait être dominée par les États-Unis, qui s’étaient déjà positionnés comme la puissance continentale, mais le plan allait prendre encore beaucoup de temps à se concrétiser.

Lors de la Convention sur la Route panaméricaine en 1937, les pays intéressés ont signé leur adhésion à l’accord et les travaux, qui ne sont toujours pas terminés aujourd’hui, ont commencé. Dans les années 70, sous la présidence de Richard Nixon aux États-Unis, il a été assuré que la route serait bientôt terminée. La réalité est que la construction n’est toujours pas terminée en raison de la zone connue sous le nom de Tapón de Darién, entre le Panama et la Colombie, où il y a une jungle trop dense et des conditions climatiques complexes, ce qui en a fait un refuge pour les communautés indigènes et les milices armées qui trafiquent des substances illégales.

Quoi qu’il en soit, cette route a de sérieux concurrents : la Route asiatique, qui relie Tokyo à la Bulgarie et mesure 20 557 kilomètres de long, et la route nationale la plus longue en Australie, qui fait le tour de l’île et mesure 14 500 kilomètres de long.

En résumé :