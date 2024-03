« Elon Musk pourrait tout monopoliser », affirme Arianespace à propos de Starship

A Starship n’a pas été conçue pour lancer de petits satellites. En réalité, c’est l’un des vaisseaux les plus grands et les plus capables de l’histoire. Mais sa conception entièrement réutilisable préoccupe les responsables de la division Vega de l’Arianespace, qui a été contractée par l’Agence spatiale européenne pour le lancement de petits satellites. « Un scénario possible est que Musk monopolise vraiment tout ».

Arianespace préoccupée par Starship

Marino Fragnito, directeur de l’unité d’affaires Vega d’Arianespace, a mentionné le mot « monopole » lorsqu’il a été interrogé sur le nouveau vaisseau spatial de SpaceX lors de la conférence Satellite 2024 :

Je suis sûr que Starship va bouleverser encore plus le secteur des lancements et le secteur spatial en général. Un scénario possible est que Musk monopolise vraiment tout.

Un seul lancement de Starship peut placer en orbite 50 fois plus de charge que la fusée européenne Vega-C. Une comparaison qui, à priori, n’a pas beaucoup de sens, car Starship n’a pas été conçue pour lancer de petits satellites, mais plutôt de grandes stations spatiales, de nouvelles missions lunaires et la colonisation tant désirée de Mars par Elon Musk.

Mais Starship est un vaisseau conçu pour voler à maintes reprises. Avec sa conception entièrement réutilisable, SpaceX cherche à faire baisser le prix des lancements spatiaux. Cela peut affecter le marché des petits lanceurs de manière absurde.

Les fusées de l’Agence spatiale européenne ont à peine évolué

L’Europe n’a lancé que trois fusées en 2023, le chiffre le plus bas des 15 dernières années. Le retrait de l’Ariane 5 et les retards de l’Ariane 6 n’expliquent qu’une partie de l’histoire. Les Vega, de petites fusées à propergol solide fabriquées par la société italienne Avio, ont également été abandonnées en raison d’une série d’échecs de vol et d’erreurs de gestion.

Les fusées Falcon de SpaceX ont atterri avec succès de manière constante depuis 2017. Leur réutilisation et leur fiabilité ont rendu l’accès à l’espace beaucoup plus abordable, rendant les nouvelles générations de fusées Vega obsolètes avant même leur mise en service.

En raison d’un excès de confiance ou de l’inertie d’un ancien fournisseur institutionnel, les fusées de l’Agence spatiale européenne ont à peine évolué. Avec l’arrivée de Starship sur le devant de la scène, il semble que l’Europe ait besoin de faire le ménage.