L’IA pourrait faussement ressusciter votre proche décédé : les experts avertissent que cela serait terrible pour la santé mentale

Oublier est sain selon la science, et de plus en plus de personnes tentent de recréer leurs proches décédés grâce à l’IA

Il s’agit d’un processus réellement compliqué qui pose des problèmes mentaux très importants

De nos jours, il existe de nombreuses applications pour créer des deepfakes, certaines permettent même d’animer de vieilles photos et de ramener des personnes à la vie. Plus la technologie avance, plus il y a de facilités pour que nous puissions lentement recréer des êtres décédés afin de les utiliser comme support pour les personnes en deuil. Cependant, la science a averti des dangers incroyables que cela implique et pourquoi il faudrait éviter au maximum de prendre de telles mesures.

Créer des avatars de vos proches décédés : les fantômes numériques

L’IA peut recréer assez facilement des êtres chers décédés. Des avatars de notre famille ou de nos amis les plus proches. Cependant, cela comporte une quantité de risques incommensurables et très dangereux qui peuvent faire que le deuil devienne un véritable problème mental pour les personnes qui le vivent. Il s’agit de représentations très réalistes qui pourraient se faire passer pour ces êtres que nous aimons, même si évidemment ce n’est pas le cas.

D’après The Conversation et l’auteur Nigel Mulligan, professeur de psychothérapie à l’Université de Dublin, cela pourrait avoir des effets très néfastes sur notre santé, perturbant le processus de deuil et aggravant considérablement le niveau de souffrance, laissant une marque indélébile pour toujours.

La situation empirerait encore si la personne qui dépend de ce type de robot présente des problèmes mentaux en plus du processus de deuil, car cela pourrait amplifier de manière très nocive ces problèmes, causant des troubles psychotiques ou paranoïaques chez de nombreuses personnes. De plus, les propres fantômes robots pourraient provoquer cela chez les individus en fournissant des informations erronées ou en proposant des conseils qui pourraient être nuisibles dans des situations de vie extrêmement graves où les niveaux émotionnels sont explosifs.

Il est essentiel de prendre en compte les processus qui permettent à l’être humain qui fait face à une perte de pouvoir avancer et essayer de coexister avec la douleur causée par une perte, plutôt que de remplacer la personne décédée par un robot créant une dépendance qui peut également entraîner une relation économique assez dangereuse. En réalité, les deepfakes sont déjà activement utilisés dans les escroqueries.

