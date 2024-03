Qu’est-ce que LungVax, le nouveau vaccin contre le cancer du poumon qui peut prévenir jusqu’à 90% des cas

Développé par des chercheurs britanniques, il est basé sur une technologie similaire à celle utilisée pour le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca: voici comment il fonctionne et à qui il sera administré.

Les scientifiques ont développé un nouveau vaccin contre le cancer du poumon : il s’appelle LungVax et est basé sur une technologie similaire à celle utilisée pour le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca afin de stimuler la réponse immunitaire contre les cellules tumorales du poumon.

Ces cellules « ont un aspect différent des cellules normales, car elles contiennent des protéines qui agissent comme des ‘drapeaux de signalisation’ appelés néoantigènes – ont expliqué les chercheurs -. Les néoantigènes apparaissent à la surface des cellules en raison de mutations de l’ADN qui provoquent le cancer ». Selon les chercheurs, le vaccin sera efficace dans la prévention d’environ 90 % de tous les cancers du poumon, en enseignant au système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules cancéreuses.

Comment fonctionne le vaccin LungVax contre le cancer du poumon

LungVax est un vaccin développé par des chercheurs britanniques de l’Université d’Oxford, du Francis Crick Institute et de l’University College de Londres, et il est basé sur une technologie similaire à celle utilisée pour le vaccin anti-Covid produit par AstraZeneca: il s’agit donc d’un vaccin à vecteur viral, qui utilise une version modifiée d’un virus ADN qui ne peut plus se répliquer pour transporter les informations qui entraînent le système immunitaire à reconnaître certaines protéines spécifiques (néoantigènes) présentes à la surface des cellules cancéreuses. « Le vaccin LungVax – ont précisé les chercheurs dans une note – active le système immunitaire pour reconnaître et éliminer ces cellules et arrêter le cancer du poumon ».

Pour l’étude de ce vaccin, les chercheurs ont reçu 1,7 million de livres sterling (près de 2 millions d’euros) de Cancer Research UK et de la CRIS Cancer Foundation, et l’équipe recevra des financements au cours des deux prochaines années pour soutenir la recherche en laboratoire et la production initiale de 3 000 doses de vaccin à l’Oxford Clinical BioManufacturing Facility, l’installation de bioproduction clinique de l’Université d’Oxford.

Les experts estiment qu’il s’agit d’un « moment crucial » dans la lutte contre une maladie dévastatrice qui enregistre chaque année 48 500 cas au Royaume-Unis, dont 72 % sont causés par le tabagisme. Si la recherche en laboratoire prouve que le vaccin déclenche avec succès la réponse immunitaire, la formulation sera testée directement dans le cadre d’essais cliniques, dont les résultats permettront d’étendre l’administration aux personnes à plus haut risque de cancer du poumon. « Il pourrait s’agir de personnes âgées de 55 à 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs actuellement impliqués dans des examens de santé pulmonaire ciblés dans certaines régions du Royaume-Unis », ont précisé les chercheurs.

« Le cancer est une maladie de notre propre corps et il est difficile pour le système immunitaire de faire la distinction entre ce qui est normal et ce qui est cancéreux – a ajouté le professeur Tim Elliott, responsable de la recherche pour le projet LungVax -. Faire en sorte que le système immunitaire reconnaisse et attaque les tumeurs est l’un des plus grands défis de la recherche sur le cancer« .

La vaccination ne remplacera évidemment pas la prévention du cancer du poumon, pour laquelle la première et la plus importante étape est, sans aucun doute, arrêter de fumer et, dans le cas des non-fumeurs, essayer de limiter autant que possible l’exposition à la fumée passive.

La vaccination pourrait cependant offrir une voie praticable pour prévenir en premier lieu l’apparition de certains des stades précoces de cancer – a précisé Mariam Jamal-Hanjani de l’University College de Londres et du Francis Crick Institute, qui dirigera l’étude clinique sur LungVax -. Moins de 10 % des personnes atteintes de cancer du poumon survivent à la maladie pendant 10 ans ou plus. Cela doit changer. Sur la base de nos modèles informatiques et des recherches précédentes, nous pensons que le vaccin pourrait couvrir environ 90 % de tous les cancers du poumon et ce financement nous permettra de faire les premiers pas essentiels vers les essais sur les patients ».