Si tu passes beaucoup de temps devant l’ordinateur, tu pourrais souffrir de dysfonction érectile : c’est du moins ce que dit cette étude

Si vous passez beaucoup de temps devant l’ordinateur, il est possible que cela se traduise par un risque accru de dysfonction érectile

L’utilisation de l’ordinateur semble être liée à cette affection

Aujourd’hui, la vie sédentaire n’est pas étrange. Souvent, nous passons des heures devant l’ordinateur parce que nous en avons besoin pour travailler, puis dans notre temps libre parce que nous voulons jouer à des jeux vidéo ou regarder des films tranquillement. Cela nous conduit à un mode de vie sédentaire qui pourrait être lié à la dysfonction érectile chez les hommes. Un phénomène assez préoccupant et qu’une nouvelle étude aurait lié au fait que nous passons beaucoup de temps immobiles dans les mêmes positions et, en particulier, à l’utilisation de l’ordinateur à des fins récréatives et régulières.

Voyons quels pourraient être les problèmes liés à cela et comment cela s’ajoute à d’autres problèmes tels que l’effet des écrans sur nos yeux.

Les dangers de la sédentarité

Peut-être qu’à l’avenir, les personnes porteront des écrans directement sur leurs yeux, mais en attendant, le temps que nous pourrions passer devant un ordinateur reste un gros problème. Dans ce cas, une étude publiée dans la revue _Andrology par des chercheurs chinois tirerait des conclusions assez intéressantes, à savoir que passer de longues heures de loisir devant l’ordinateur pourrait être préjudiciable à notre cœur et augmenter le risque de dysfonction érectile.

La dysfonction érectile est très courante chez les hommes, surtout à un âge avancé, mais pour beaucoup de personnes, cela pose un vrai problème lorsqu’il s’agit de profiter de leur sexualité. Habituellement, elles sont souvent liées au stress, à la culpabilité ou à une estime de soi très basse. Cependant, il existe d’autres facteurs tels que les niveaux hormonaux ou la fonctionnalité des vaisseaux sanguins, l’utilisation de certains médicaments et d’autres facteurs similaires qui pourraient réellement affecter l’être humain.

Le propre étude indique :

Un risque accru de dysfonction érectile pourrait être lié à une prédisposition génétique à passer du temps devant l’ordinateur par plaisir

Il existe des études qui ont lié l’augmentation du risque de dysfonction érectile lorsque l’on passe beaucoup de temps assis et qui peut s’améliorer si l’on fait de l’exercice ou si l’on a une activité physique notable. Cependant, il y a toujours eu beaucoup de divergences à ce sujet et cette étude utilisant le système d’aléatorisation mendélienne a trouvé une corrélation causale claire entre la sédentarité et les activités de loisirs qui peuvent entraîner une dysfonction érectile.

En analysant plus de 220 000 Européens, il a été observé qu’en augmentant de 72 minutes l’utilisation d’ordinateurs à des fins de loisirs, les chances de souffrir de dysfonction érectile étaient triplées. Le problème est que, bien que l’étude observe la corrélation, elle n’a pas vraiment su expliquer ce qui ne fonctionne pas pour que cela se produise, bien qu’elle pense que cela pourrait être dû à la libération de testostérone en raison de niveaux hormonaux plus bas.

En tout état de cause, l’étude n’est pas encore contraignante car des recherches plus approfondies sont nécessaires, car elle s’est concentrée exclusivement sur des facteurs génétiques, ce qui est insuffisant.

En résumé :