Apple a travaillé pendant trois ans sur la compatibilité Android de l’Apple Watch avant d’abandonner le projet

Remise en contexte: Le procès antitrust du gouvernement américain contre Apple a incité l’entreprise à confirmer qu’elle avait déjà envisagé de rendre l’Apple Watch compatible avec les téléphones Android. Elle prétend qu’après avoir étudié la question, elle a déterminé qu’elle était trop compliquée et qu’elle donnerait lieu à un produit de qualité inférieure.

Jeudi, Apple a répondu au procès antitrust du ministère de la Justice, affirmant que cela « menaçait » la clientèle de l’entreprise. La poursuite cible l’iPhone et l’Apple Watch tout en s’attaquant à d’autres aspects des activités du géant de la technologie, notamment la publicité, les navigateurs, FaceTime et les services d’actualités. Apple promet de se défendre contre une action en justice qu’elle qualifie de « fausse sur le plan des faits et du droit ».

« Ce procès menace qui nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels », a déclaré un porte-parole d’Apple. « Cela créerait également un dangereux précédent, en permettant au gouvernement de prendre la main lourde dans la conception de la technologie populaire. Nous pensons que ce procès est erroné sur le plan des faits et du droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre cela. »

Un exemple de plainte infondée évoquée par Cupertino est l’idée du DoJ selon laquelle Apple a intentionnellement conçu ses montres pour qu’elles soient incompatibles avec les appareils Android. Apple fait remarquer qu’il avait en réalité travaillé pendant trois ans pour rendre l’Apple Watch compatible avec Android, mais qu’il avait finalement abandonné en raison de limitations techniques.

Même s’il peut sembler logique qu’Apple s’efforce d’assurer la compatibilité avec autant d’appareils que possible pour augmenter ses ventes, l’affirmation de « limitations techniques » pourrait ne pas tenir le coup. Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg en 2023, citant des sources anonymes, a révélé qu’un effort visant à rendre l’Apple Watch compatible avec Android, connu sous le nom de Projet Fennel, était presque terminé mais aurait été abandonné en raison des craintes que cela dilue les ventes d’iPhone.

Cependant, cette contradiction potentielle dans l’argumentation d’Apple n’a que peu d’impact sur la question de savoir si la compatibilité des montres avec Android constitue un monopole. Même si les affirmations des initiés étaient valables, l’argument selon lequel Apple doit rendre les produits compatibles avec ceux d’un concurrent est relativement faible. Comparez-le avec tout autre appareil similaire. Sega a-t-il déjà été poursuivi parce que le CD Sega ne fonctionnait pas sur les consoles Nintendo ? Samsung est-il poursuivi en justice parce que sa Galaxy Watch basée sur Android est incompatible avec iOS ?

Il est exagéré de dire qu’une entreprise a un monopole simplement en fabriquant des appareils qui fonctionnent bien dans son domaine avec peu ou pas de considération pour les autres sur le marché. La plupart des entreprises le font. Il n’existe aucune responsabilité explicite exigeant qu’une entreprise assure le fonctionnement de son produit par rapport à ses concurrents. En réalité, cela éroderait la qualité faute de normes compétitives. Le fait qu’Apple propose des gammes d’appareils distinctes de Samsung ou de Google garantit que les consommateurs obtiennent la meilleure qualité possible de chacun d’eux.

