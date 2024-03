Les effets du syndrome du visage déformé : le trouble qui fait voir les humains comme des démons

Les chercheurs ont réussi pour la première fois à dessiner la physionomie d’un visage déformé, découvrant ce que voit réellement un patient atteint de prosopométamorphopsie.

LA LANCETTE | L’expérience des chercheurs

Depuis 31 mois, chaque visage apparaît déformé, les yeux allongés, les nez tombants, les dents saillantes. Les visages des personnes se transforment en masques effrayants. The Lancet a raconté le cas d’un homme de 58 ans atteint d’une rare condition médicale, la prosopométamorphopsie (PMO), un trouble visuel caractérisé par une perception altérée des visages. S’ils apparaissent normaux sur les photos, en réalité ils prennent des traits démoniaques. Et ce détail rend l’analyse clinique du cas encore plus précieuse.

Cas de prosopométamorphopsie

Toujours dans The Lancet, en 2014, une femme de 52 ans aux Pays-Bas a raconté : « Cela dure depuis toute une vie, la patiente voit les visages des personnes se transformer en visages similaires à ceux de dragons ou de figures hallucinantes plusieurs fois par jour. Elle pouvait percevoir et reconnaître les vrais visages, mais après quelques minutes ils devenaient noirs, avaient des oreilles longues et pointues ainsi qu’un museau saillant, et présentaient une peau reptilienne et des yeux énormes d’un jaune brillant, vert, bleu ou rouge. » Un autre patient a décrit les visages comme des caricatures, similaires à des dessins animés.

Les causes du trouble

La cause de la prosopométamorphopsie est encore inconnue. Cependant, il existe différentes théories, souvent la condition est associée à des dommages ou des anomalies dans différentes zones du cerveau, dans certains cas c’est un avertissement d’épilepsie. La PMO peut durer seulement quelques jours, tandis que dans d’autres cas les patients voient des visages déformés pendant des années.

Contrairement à d’autres formes d’hallucinations telles que l’allucinosi peduncolare ou le syndrome de Charles Bonnet, la prosopométamorphopsie n’est pas prédominante à un moment particulier de la journée, c’est une expérience constante. Selon les chercheurs, seuls 75 cas cliniques de PMO ont été publiés. C’est l’un des troubles perceptifs les plus troublants, mais savoir comment il se manifeste indique que moins de patients recevront des diagnostics erronés à l’avenir.