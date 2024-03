Prendre note: Microsoft ajoute la vérification orthographique et la correction automatique au Bloc-notes, plus de 40 ans après le lancement de l’application. La nouvelle version du Bloc-notes est disponible pour les Windows Insiders via les canaux Canary et Dev pour Windows 11. Dans celle-ci, les mots mal orthographiés seront automatiquement soulignés en rouge. Pour corriger une erreur présumée, cliquez ou appuyez simplement sur le mot en question pour voir les orthographes suggérées.

Comme c’est le cas dans la plupart des éditeurs, la sélection d’une suggestion mettra à jour le mot. Les utilisateurs ont également la possibilité d’ignorer les suggestions dans un document ou de mettre à jour le dictionnaire afin qu’elles ne soient plus signalées.

Microsoft a déclaré que la fonctionnalité est activée par défaut pour certains types de fichiers, mais qu’elle est désactivée par défaut dans les fichiers journaux et d’autres types de fichiers généralement associés au codage.

On ne sait pas vraiment pourquoi Redmond a attendu si longtemps pour ajouter la vérification orthographique et la correction automatique au Bloc-notes, ni pourquoi ils ont décidé de le faire maintenant. Le Bloc-notes est un éditeur de texte simple, léger et rapide de par sa conception, en grande partie parce qu’il n’est pas doté de fonctionnalités dont vous n’avez peut-être pas besoin. C’est plutôt charmant dans sa simplicité et il est toujours prêt à gérer les tâches de base, même sur du hardware lent.

Le Bloc-notes n’a jamais été conçu pour être un traitement de texte à part entière. Les éditeurs de texte puissants (et gratuits) mieux adaptés à l’écriture ne manquent pas. Comme son nom l’indique à juste titre, il est destiné à la prise de notes rapide et à des tâches similaires.

Microsoft n’est cependant pas d’accord. Le géant du logiciel nous propose depuis un certain temps déjà un régime constant de nouvelles fonctionnalités du Bloc-notes. En 2021, le Bloc-notes a reçu une nouvelle couche de peinture avec des menus mis à jour, une nouvelle page de paramètres et un mode sombre. L’année dernière, l’éditeur de texte de base a reçu la prise en charge des onglets de style navigateur.

Microsoft déploie lentement la vérification orthographique et la correction automatique afin de pouvoir surveiller les commentaires avant de les diffuser à tout le monde.

Quelles sont vos pensées? Microsoft perd-il son temps à essayer de transformer le Bloc-notes en un éditeur riche en fonctionnalités, ou accueillez-vous favorablement ses nouvelles capacités ?

