On a créé une réplique de la planète Terre avec une puissante IA : elle pourrait maintenant révolutionner les prévisions climatiques

NVIDIA souhaite aider à combattre les problèmes actuels des prévisions climatiques avec l’IA et un modèle parfait de la Terre

Il s’agit d’un pari pour créer un modèle IA intéressant pour les prévisions | Image : NVIDIA

NVIDIA a lancé une réplique exacte de la Terre consultable dans le cloud. Cela fait partie des efforts de l’entreprise pour créer les puces IA les plus puissantes au monde et pour améliorer les services informatiques grâce à cette nouvelle technologie qui est sur le marché depuis peu de mois. Ainsi, dans sa lutte pour atteindre l’intelligence artificielle générale que son PDG estime pouvoir atteindre d’ici cinq ans.

Le passage aux modèles climatiques par l’IA

NVIDIA a développé Earth-2, une planète jumelle de la Terre établie dans le cloud qui sert à simuler et visualiser le climat et les conditions météorologiques d’une manière qui était techniquement impossible jusqu’à présent. Son objectif, comme ils l’affirment dans un communiqué de presse, est d’aider à lutter contre les pertes économiques de 140 milliards de dollars causées chaque année par les événements climatiques extrêmes qui se produisent sur notre planète.

Earth-2 permet aux utilisateurs de créer des simulations basées sur l’IA de manière interactive et à une résolution gigantesque afin d’analyser les prévisions climatiques avec facilité et précision. Ainsi, ces API peuvent être combinées avec les données des sociétés chargées des prévisions météorologiques pour recevoir des prévisions en seulement quelques secondes. Les modèles traditionnels prennent des heures et promettent d’être beaucoup moins précis que ces prédictions créées par l’IA.

Les API d’Earth-2 sont basées sur un nouveau modèle génératif de NVIDIA appelé CorrDiff, qui génère des images avec une résolution 12,5 fois supérieure aux modèles actuels. Selon l’entreprise, il est également 1 000 fois plus rapide et 3 000 fois plus efficace. La première organisation à affirmer qu’elle utilisera ces modèles est l’Administration centrale de météorologie de Taïwan, dont le plan est d’utiliser ces modèles de diffusion pour prédire avec une plus grande précision les endroits où les typhons pourraient frapper cette petite île.

De nombreuses entreprises privées adoptent également ce service pour réaliser des prévisions météorologiques réalistes et rapides. Il faut comprendre que cette science repose sur des modèles qui ont été créés et corrigés depuis de nombreuses années, mais qui restent assez longs à se projeter, car les noyaux d’IA sont beaucoup plus rapides que le CPU conventionnel.

Jusqu’à présent, les prévisions climatiques étaient assez efficaces. Comme dans toute science, il y a toujours une marge d’erreur, mais la science atmosphérique a montré sa précision à maintes reprises. Cependant, cela pourrait également avoir une double fonction, car cela leur permettrait d’économiser du temps et de rendre les modèles climatiques beaucoup plus précis et concrets, ce qui n’était pas aussi possible avec les technologies existantes jusqu’à présent.