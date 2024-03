La naissance d’un bébé hippopotame nain ravive les espoirs : la vidéo des premiers jours

Dans le parc zoologique de l’Attique à Athènes, un bébé hippopotame pygmée mâle est né, il s’agit de la première naissance après dix ans dans cette structure grecque. Pour plusieurs raisons, cette nouvelle apporte de nouveaux espoirs pour la survie de l’espèce, qui est en grand danger d’extinction.

Une photo du bébé né fin février 2019 au parc zoologique de l’Attique.

Un bébé hippopotame pygmée mâle est né dans un parc zoologique en Grèce. Il s’agit de la première naissance dans cette structure depuis dix ans. Cette espèce est en grave danger d’extinction : il n’en reste que quelques milliers dans la nature et leur survie est gravement menacée par divers dangers extérieurs. Leur habitat naturel est principalement menacé, ainsi que la chasse illégale qu’ils subissent en raison de leurs précieuses dents en ivoire.

Pour n’importe quelle espèce animale menacée, la naissance d’un nouvel individu est toujours une bonne nouvelle. C’est encore plus le cas pour le petit hippopotame pygmée mâle né dans le parc zoologique de l’Attique à Athènes (Attica Zoological Park). Cela est dû à plusieurs raisons : tout d’abord, parce que la dernière naissance dans cette structure remonte à 2014, il y a dix ans, mais aussi parce qu’il s’agit d’un mâle. En captivité, en effet, les mâles sont très peu nombreux, ce qui pose de grands obstacles à la reproduction de l’espèce.

La première naissance après dix ans

Le personnel du parc zoologique grec a célébré avec une grande enthousiasme la naissance du petit hippopotame pygmée, qui a eu lieu le 19 février dernier. Le bébé pèse 7 kilos et vivra avec sa mère pendant quelques mois avant d’être laissé en autonomie dans les enclos extérieurs de la structure, où seuls deux autres individus vivent : les parents du petit. Comme l’a raconté à Reuters le vétérinaire spécialiste de la faune sauvage du parc, Noi Psaroudaki, en plus d’être heureux de la naissance en elle-même, les vétérinaires de la structure espèrent que le bébé pourra grandir en bonne santé et un jour se reproduire.

Les craintes pour la survie de cet animal sont nombreuses. L’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) l’a inscrit sur la « liste rouge des espèces menacées » pour signaler les graves risques auxquels il est confronté. On estime qu’il reste entre 2 000 et 2 500 individus dans la nature. Les hippopotames pygmées se concentrent en Afrique occidentale, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Côte d’Ivoire.

Pourquoi la naissance d’un individu en captivité est-elle importante ?

Lorsque la survie d’une espèce est ainsi menacée, la reproduction en captivité représente l’un des outils fondamentaux pour tenter de la sauver. C’est pourquoi l’hippopotame pygmée fait partie des espèces incluses dans le projet Eep de l’Association européenne des zoos et des aquariums (EAZA). Il s’agit d’un programme d’élevage dont le but est la conservation des espèces menacées. Selon les données de la Fondation Bioparco de Rome, il y a environ 350 hippopotames pygmées en captivité dans les zoos du monde entier.