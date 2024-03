Une entreprise a envoyé 3 caméras dans l’espace: vous pouvez désormais voir des images de la Terre en streaming

SEN a envoyé trois caméras 4K à la Station spatiale internationale pour voir gratuitement la Terre depuis chez soi

Vue spatiale de Tokyo

L’entreprise britannique SEN a lancé 3 caméras 4K dans l’espace, qui nous fourniront des images en temps réel de notre planète, et à l’avenir de la Lune. Elles ont été envoyées à la Station spatiale internationale, d’où les enregistrements sont réalisés. Chacune des caméras est utilisée de manière différente, ce qui donnera des images différentes. En tant que spectateurs, nous pourrons accéder aux retransmissions gratuitement.

Les trois vues disponibles

Fonctionnement de chaque caméra

La première vise l’ horizon , capturant les levers et couchers de soleil, ainsi que la lumière solaire réfléchie sur la surface terrestre.

, capturant les levers et couchers de soleil, ainsi que la lumière solaire réfléchie sur la surface terrestre. La deuxième pointe directement vers la Terre, regardant vers le bas . Elle montrera une région de 180 par 240 kilomètres, ce qui nous permettra de distinguer des éléments et des événements d’une longueur minimale de 60 mètres.

. Elle montrera une région de 180 par 240 kilomètres, ce qui nous permettra de distinguer des éléments et des événements d’une longueur minimale de 60 mètres. Enfin, la troisième caméra s’oriente vers l’avant de la station, dans le but d’enregistrer l’arrivée et le trajet du vaisseau SpaceX Dragon et Boeing Starliner, qui seront lancés prochainement.

Les caméras enregistrent en 4K et les retransmissions alternent entre les trois caméras. Grâce à cela, nous pourrions visualiser des événements, qu’ils soient positifs ou négatifs, tels que la vague d’incendies au Canada, qui ont été si importants qu’ils étaient visibles depuis l’espace.

Nous devons préciser qu’au moins actuellement, les caméras ne sont pas en direct en permanence, mais les futures retransmissions en direct, qui ont une durée limitée, sont annoncées à l’avance. Le jour venu, nous pourrons nous connecter pour les voir en direct. Cependant, il est possible de visualiser de courtes retransmissions passées de lieux tels que Los Angeles, Tokyo ou Valence.

Pour voir les futures retransmissions en direct ainsi que les enregistrements passés, nous devons accéder au site web de SEN et nous inscrire. Il s’agit d’une procédure simple, rapide et gratuite où il suffit de remplir un formulaire avec notre nom, prénom, adresse e-mail et mot de passe.

Le fait que ce soit gratuit pour les spectateurs ne signifie pas que SEN ne tire pas profit de son activité. La société londonienne monétise déjà les enregistrements, principalement par le biais de sociétés de cinéma et de documentaires télévisés. De plus, le site propose une version payante qui coûte 3 euros par mois pour les particuliers et permet aux créateurs de télécharger des vidéos pour 2 000 livres chacune. Les entreprises peuvent s’abonner pour 60 000 livres par an et télécharger 30 vidéos par an.

Enfin, concernant l’avenir de l’entreprise, le directeur Charles Black a déclaré dans une interview à la BBC ses projets pour inclure de nouveaux lieux. Il souhaite à la fois réaliser des retransmissions dans d’autres pays, régions ou zones de la planète et filmer la Lune. Cela nous permettrait d’en savoir plus sur notre foyer et l’univers, dont nous savons encore peu de choses, bien que des recherches récentes aient indiqué qu’il pourrait y avoir une vie se déplaçant dans de petites particules invisibles.