« Aucun emploi n’est sûr avec l’IA » : qu’est-ce que nous devrions tous commencer à étudier

Dans cette révolution, il risque d’y avoir des victimes sacrificielles qui ne parviennent pas à se réinsérer sur le marché, mais avec le niveau de formation adéquat, l’IA pourrait améliorer la qualité du travail.

Entretien avec Maurizio Del Conte

Professeur ordinaire de droit du travail à Bocconi.

Il y a déjà des Cassandre qui annoncent le chômage de masse, et ceux qui accueillent avec enthousiasme la nouvelle révolution. Des listes de métiers qui disparaîtront, des pourcentages d’emplois qui seront supprimés dans quelques mois, des histoires de licenciement à cause d’un chatbot. L’intelligence artificielle changera le monde du travail, elle le fait déjà. Mais, au-delà des prédictions oscillant entre scénarios dystopiques et terres promises, ce pourrait être une opportunité. Pour essayer d’imaginer une perspective réaliste, nous avons parlé avec Maurizio del Conte, professeur ordinaire de droit du travail à l’Université Bocconi de Milan.

Commençons par dresser un tableau général : quel impact l’intelligence artificielle aura-t-elle sur le monde du travail ?

Il est évident que cette technologie touchera tous les secteurs, naturellement elle absorbera et rendra moins avantageuse l’utilisation des personnes dans certains cas. Les emplois seront-ils globalement perdus ? Je ne pense pas, c’est un outil qui éliminera les emplois à faible valeur ajoutée et pourrait en revanche développer des emplois à plus haute valeur ajoutée.

Pouvez-vous expliquer davantage ?

Eh bien, on pourrait investir dans des emplois moins routiniers et donc dans les compétences humaines.

Cependant, certaines entreprises ont déjà licencié des employés pour embaucher des chatbots. Et même si l’on investissait dans des emplois à haute valeur ajoutée, les emplois diminueraient.

C’est vrai, mais de nouveaux marchés s’ouvriront. L’emploi global pourrait en réalité augmenter, car à chaque nouvelle révolution technologique, de nouveaux marchés s’ouvrent.

Les révolutions ont toujours détruit et créé de nouveaux emplois, mais dans ce cas, n’y a-t-il pas le risque que les personnes n’aient pas le temps d’acquérir de nouvelles compétences ?

C’est très important. Il est tout à fait vrai que pendant les phases de transition, il y a un problème très sérieux de perte d’emplois et notamment d’obsolescence des compétences, c’était le cas par exemple avec le métier de mécanicien de machines. Le point est qu’il faut accompagner ces phases, sinon on risque d’avoir une masse de personnes qui restent coincées dans la transition. Elles deviennent des victimes sacrificielles.

Et qui risque d’être la victime sacrificielle de cette révolution ?

Globalement, tous les emplois routiniers. Non seulement les activités liées au monde du numérique, mais cela affectera différents secteurs, de l’administration aux métiers créatifs. Il sera très probablement nécessaire de changer de domaine de compétences. Mais tout cela doit être accompagné d’un plan de formation, qui ne peut pas être laissé à la seule personne.

Par exemple?

Il doit y avoir des parcours spécifiques de reconversion pour ceux qui risquent d’être piégés, de sorte que les personnes soient redirigées vers les secteurs émergents.

Quels sont ces secteurs ?

Dans le monde des services, de nouveaux services sont constamment créés. Mais pensons uniquement à l’univers des plateformes. Ensuite, il n’est pas nécessaire de faire partie du monde STEAM pour pouvoir exploiter les nouveaux emplois qui seront créés.

Pouvez-vous donner trois exemples d’emplois que l’IA créera ?

Je pense d’abord aux fameux créateurs, avec un peu de créativité et d’IA, on peut faire des choses extraordinaires, puis bien sûr tout ce qui concerne la gestion de l’intelligence artificielle et des données, le domaine de la cybersécurité, et aussi les emplois liés à la propriété intellectuelle, c’est un domaine en plein essor.

Ce sont tous des emplois hautement qualifiés.

Absolument. C’est une problématique qui accompagne toutes les transformations, à chaque révolution, les compétences requises augmentent. Nous ne pouvons plus nous permettre, et c’est un problème italien, cet équilibre sur le marché du travail basé sur un faible niveau de compétences.

Ce ne sera pas facile ici.

Eh bien, cela sera un grand défi. Nous avons pensé que nous pourrions nous positionner dans la compétition mondiale dans la tranche basse, où le coût du travail et la valeur ajoutée sont faibles, et nous pouvons rivaliser. En Europe, cela n’est plus soutenable. Nous avons besoin d’un énorme effort de formation, une chose que nous avons négligée pendant des décennies, pour nous sauver.

Mais que devient une personne de 40 ou 50 ans qui occupe un emploi à faible compétence, susceptible d’être remplacée par l’IA ?

Elle doit être intégrée à ces parcours de reconversion. La possibilité de se reconvertir existe dans tous les domaines, il faut avoir le courage d’abandonner son parcours passé.

En revanche, quels seront les emplois « plus sûrs » face à l’IA ?

Aucun. C’est-à-dire que tous les emplois changeront. Il faudra faire des choses différentes et avoir des compétences différentes. Il est clair que si quelqu’un est un ingénieur informatique, il a un atout plus exploitable, où exactement, on ne sait pas. Autrefois, un ingénieur informatique construisait des ordinateurs et créait des logiciels, aujourd’hui vous en trouvez un dans une maison de mode.

Nous parlions des révolutions industrielles passées, y a-t-il des différences ici ?

C’est une révolution plus omniprésente et transversale, auparavant peut-être seule l’industrie textile ou le monde des services étaient touchés, c’est vraiment une transformation qui touche tout le monde, un peu comme Internet. Il faut donc accompagner les personnes pour ne laisser personne de côté.

À ce sujet, certaines catégories sont-elles plus à risque ? Différentes études ont montré que les femmes pourraient être pénalisées.

Le point est qu’il y a une plus grande présence féminine dans certains secteurs très routiniers, il est évident que ces secteurs seront touchés, et donc les femmes seront pénalisées. Mais l’IA est un outil, indépendamment du genre.

Donc, cela est lié non pas tant à la femme en tant que femme, mais à une disparité qui existait déjà auparavant et qui est maintenant accentuée.

Malheureusement, les emplois à plus grande valeur ajoutée sont encore aujourd’hui dominés par les hommes. Et étant donné que ces emplois sont non seulement toujours résistants, mais aussi qu’ils bénéficient le plus des révolutions technologiques, on peut dire que les femmes seront plus facilement remplacées.

Donc il y a le risque que les inégalités augmentent encore plus en général, pas seulement pour le genre.

Oh oui. Malheureusement, l’écart se creuse dans toutes les crises. Les plus vulnérables sont ceux qui risquent le plus. Je le répète, le seul moyen est d’investir dans la formation. Et surtout, cela ne doit pas être limité aux régions les plus riches du pays.

Mais il y a le risque que les entreprises commencent à embaucher des chatbots au lieu d’humains pour réduire les coûts ?

Prenons l’exemple du monde des centres d’appels, la première vraie crise a eu lieu dans les années 2000, et les opérateurs de centres d’appels sont devenus les nouveaux esclaves, car leur travail ne valait presque rien. Je me demande quel sens il y a à maintenir ces emplois.

Donc, l’IA pourrait améliorer la qualité du travail.

Oui, bien sûr, c’est une opportunité pour progresser, pour se libérer des emplois précaires. Mais cela ne s’arrête pas là, car il y a un autre problème.

Expliquez-vous davantage.

L’IA comme patron, c’est-à-dire la gestion algorithmique des relations de travail. Pas seulement les livreurs, il y a de nombreuses activités qui sont organisées à travers des plateformes.

Donc, c’est l’algorithme qui décide pour les employés humains.

Exactement, il a le pouvoir décisionnaire et est également capable d’évaluer le travailleur.

C’est aussi une forme de contrôle omniprésent.

Oui, c’est une condition de travail à laquelle de plus en plus de personnes sont confrontées. L’activité professionnelle est gérée par un algorithme dont on ne connaît pas les secrets, car c’est une boîte noire, qui pourrait me punir si je ne réponds pas aux métriques calculées par l’algorithme. Il s’agit également d’un phénomène à réglementer et à rendre transparent.

Mais l’idée d’un revenu de base universel généré par l’IA, est-ce si absurde ?

Je n’y crois pas, car l’homme ne serait plus indépendant et le travail ne serait pas une forme de réalisation et d’inclusion sociale. C’est une prophétie qui a été faite dès les années 50, mais cela me semble un peu comme un Grand Frère 2.0, et je doute que les personnes accepteraient un salaire bas.

Comment l’Italie doit-elle se préparer pour affronter cette révolution de manière positive ?

Nous ne devons pas céder à la panique, cela pourrait offrir de nouvelles opportunités à tous. Cela dit, nous devons nous préparer. La première chose à faire est de comprendre les compétences qui seront encore demandées, ce qui change, et acquérir les connaissances nécessaires pour faire face à ces changements. Comme je l’ai déjà dit, cela nécessite une formation. Ce n’est pas inattendu, ce n’est pas le Covid, pour donner un exemple, si rien n’est fait, c’est parce qu’on a choisi de ne rien faire. Chaque domaine aura sa propre évolution, il faut être prêt.