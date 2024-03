Approche de la pilule qui simule l’exercice physique : comment ça fonctionne et quels sont les avantages

Une équipe de recherche américaine développe un comprimé capable de reproduire les bienfaits de l’exercice physique. Lors des tests sur des modèles de souris, le médicament a augmenté la masse musculaire, l’endurance et la forme physique, réduisant de 10 fois l’accumulation de graisse tout en consommant la même quantité de nourriture.

Les scientifiques sont de plus en plus proches de la création d’un comprimé capable de simuler l’exercice physique et de fournir ses nombreux bienfaits. En termes simples, il s’agit d’un médicament (appelé SLU-PP-332) capable de déclencher les vertueux processus métaboliques liés à l’activité sportive, en particulier ceux de l’entraînement en résistance, tout en améliorant le développement des fibres musculaires et la forme physique, et en réduisant l’accumulation de graisse. Les résultats d’une étude préclinique – menée sur des modèles animaux – présentée lors de la réunion printanière 2024 de la Société chimique américaine (ACS), qui se déroule actuellement à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en sont la preuve. Nous en sommes encore aux premières étapes des expériences, mais les résultats sont si prometteurs qu’une start-up spécifique (Pelago Pharmaceuticals) a été créée dans le but de mettre la pilule « miraculeuse » sur le marché des pharmacies.

Une équipe de recherche américaine composée de scientifiques du Centre de pharmacologie clinique de l’Université de Washington (St. Louis) et de l’Institut de génétique de l’Université de Floride a développé et testé le médicament SLU-PP-332 capable de imiter l’activité physique. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Bahaa Elgendy, professeur d’anesthésiologie à l’École de médecine de l’université américaine, ont mis au point la pilule après avoir étudié en détail la structure moléculaire des récepteurs liés aux œstrogènes (ERR), des protéines particulières qui sont activées par l’exercice physique. Malgré de nombreuses tentatives pharmacologiques pour déclencher les changements métaboliques liés à ces protéines (présentes sous trois formes, ERRα, ERRβ et ERRγ), les expériences antérieures avaient échoué. Grâce à SLU-PP-332, les chercheurs ont réussi à les activer chez des souris (modèles murins), ce qui a non seulement entraîné une augmentation des fibres musculaires, mais aussi une amélioration de l’endurance physique lors d’expériences de résistance (comme la course sur un tapis roulant).

L’étude précédente intitulée « Synthetic ERRα/β/γ Agonist Induces an ERRα-Dependent Acute Aerobic Exercise Response and Enhances Exercise Capacity » a démontré que les souris traitées avec le médicament étaient capables de courir beaucoup plus longtemps (70 % de plus) que les souris du groupe témoin, parcourant des distances sensiblement plus grandes (+ 45 %). Il a également été découvert que les souris prenant le médicament accumulaient dix fois moins de graisse que celles qui ne le prenaient pas, malgré une consommation alimentaire et une activité physique identiques. Cela s’explique par le fait que SLU-PP-332 active les changements métaboliques liés à l’exercice physique, garantissant ainsi ses bienfaits. Comme l’indique le professeur Elgendy dans un communiqué de presse, ce médicament peut simuler l’entraînement physique en résistance, mais il ne représente en aucun cas une alternative pour tout le monde. « Nous ne pouvons pas remplacer l’exercice ; l’exercice physique est important à tous les niveaux. Si je peux faire de l’exercice, je devrais continuer à le faire. Mais il existe de nombreux cas où un substitut est nécessaire ». Le sport offre en effet des avantages en termes d’inflammation, d’immunité, de développement et bien d’autres encore.

Le médicament SLU-PP-332 pourrait être précieux pour toutes les personnes souffrant de maladies rendant difficile, voire impossible, la pratique de l’activité physique bénéfique ; parmi celles évoquées par le scientifique se trouvent l’insuffisance cardiaque, l’atrophie musculaire, les troubles neurodégénératifs et d’autres affections. La faiblesse musculaire est également causée par le vieillissement et le cancer. Les chercheurs soulignent également que les nouveaux médicaments amaigrissants font perdre non seulement de la graisse, mais aussi de la masse musculaire ; l’utilisation d’un comprimé de ce type pourrait protéger la forme physique et la santé musculaire tout en luttant contre les kilos en trop. Il est clair que les souris ne sont pas des êtres humains et qu’il faudra encore beaucoup de temps pour prouver la sécurité et l’efficacité lors des essais cliniques.

SLU-PP-332 n’est pas le premier comprimé expérimental conçu pour simuler l’exercice physique ; une autre avait été présentée par l’Institut Salk pour les études biologiques de La Jolla (Californie) en 2017, tandis que des chercheurs italiens de l’Université d’État de Milan travaillent sur les bienfaits de la molécule d’irisine, produite naturellement par notre organisme pendant l’activité sportive.