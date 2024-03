Dévoilés les plans de l’avion le plus grand du monde : mesure comme un terrain de football

Le WindRunner pourrait révolutionner le paysage énergétique du futur. En effet, les grandes éoliennes produisent beaucoup plus d’énergie que les éoliennes standard, mais le problème est qu’elles ne peuvent pas être transportées sur route en raison de leur taille.

Cela pourrait être le plus grand avion de l’histoire de l’aviation. Il s’appelle WindRunner et a la taille d’un terrain de football américain, mesurant 108 mètres de long, 24 mètres de haut et ayant une envergure de 80 mètres. L’avion est capable de transporter jusqu’à 80 tonnes. Il a été construit au Colorado par la start-up Radia et pourrait décoller en 2027.

« L’objectif principal de cet avion est d’accélérer la croissance de l’énergie éolienne », a expliqué Mark Lundstrom, fondateur de l’entreprise et scientifique de missiles. En effet, « les éoliennes actuelles et celles encore plus grandes du futur ne peuvent pas être transportées dans les principaux parcs éoliens terrestres par les infrastructures terrestres », selon le site web de Radia. Comme l’explique l’entreprise, les turbines GigaWind pourraient générer deux fois plus de puissance et être jusqu’à trois fois plus rentables que les turbines standard.

« Nous nous concentrons sur les technologies et la sécurité existantes en utilisant, lorsque cela est applicable, des matériaux aéronautiques, des composants et des techniques de fabrication éprouvés qui sont approuvés par la Federal Aviation Administration, sont déjà en production de masse et présentent le risque le plus faible ». L’avion volera avec un carburant pour l’aviation durable et pour atterrir, une piste en terre battue et gravier suffira.

La mission de WindRunner

Selon l’entreprise, l’avion pourrait révolutionner le paysage énergétique du futur. En effet, les grandes éoliennes produisent beaucoup plus d’énergie que les éoliennes standard. Le problème est qu’elles ne peuvent pas être transportées sur route en raison de leur taille. Les pales de dernière génération peuvent atteindre 80 mètres. Compte tenu de la crise énergétique mondiale, les parcs éoliens terrestres pourraient être une solution pour augmenter la production d’énergie durable.

Selon les experts, ces énormes turbines pourraient réduire les coûts énergétiques jusqu’à 35% et améliorer la production d’énergie de 20%. La capacité de transport énorme de l’avion pourrait également être utilisée dans d’autres domaines, tels que le transport de marchandises encombrantes ou d’équipements militaires.

L’Antonov pourrait perdre sa place de leader

Le WindRunner pourrait devenir l’avion le plus grand du monde en battant le record de l’Antonov AN-225 Mriya. L’avion a été abattu par les Russes le 27 février 2022 lors de l’attaque de l’aéroport d’Hostomel à Kiev. Il ne reste que ses débris. Pour le Mriya, qui indique « rêve » en italien, une histoire de succès avait été écrite. L’avion géant était capable de transporter des composants spatiaux.

Il a effectué son premier vol le 21 décembre 1989, 100 minutes en l’air avec une envergure de 88,4 mètres, six moteurs à turbine d’une poussée de 23 400 kg et une vitesse maximale de 853 km/h. En juin de la même année, il a été présenté au Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget à Paris. Ici, avec une navette Buran fixée sur son dos, il a pris son envol avec une virage de 45 degrés.

Après la chute de l’Union soviétique et donc l’annulation du programme spatial soviétique, l’Antonov AN-225 Mriya est resté parqué dans un hangar. En 1994, certains de ses morceaux ont même été démontés pour être utilisés comme pièces de rechange pour d’autres Antonov. Ce n’est qu’en 2001 que l’avion le plus grand du monde a volé à nouveau. Il a également été utilisé pour transporter des systèmes électriques et avioniques.