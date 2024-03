Avez-vous vu le nouveau WhatsApp ? Vous pouvez désormais épingler 3 messages en haut de n’importe quelle conversation

WhatsApp est déjà l’une des plateformes les plus utilisées sur Internet. Ce service de méta-messagerie permet bien plus que de simples conversations, pouvant être utilisé pour des messages vidéo et audio, ainsi que pour des appels. Désormais, pour les groupes et conversations les plus importants, nous pouvons désormais épingler 3 messages en haut.

Grande nouvelle de WhatsApp pour tout le monde

Lentement, mais de manière très décisive, l’équipe de développeurs qui innove WhatsApp nous apporte des nouvelles importantes. Ils souhaitent faire de cette plateforme un véritable centre de communication, aux possibilités et au potentiel innombrables.

Les dernières nouveautés, accessibles à tous, permettent d’étendre l’une des fonctionnalités les plus intéressantes pour les conversations au sein de WhatsApp. Il s’applique aux conversations de groupe ou simplement entre deux personnes. Nous avons parlé de la possibilité d’épingler les messages en haut, ce qui était limité à un par conversation.

Les conversations deviennent plus riches et plus utiles

Comme Mark Zukerberg lui-même l’a révélé sur sa chaîne WhatsApp, ce numéro est désormais étendu à 3 messages par conversation, offrant ainsi une plus grande liberté aux utilisateurs. Ils n’ont plus besoin d’alterner fréquemment le message bloqué en haut et peuvent étendre vers plus d’informations.

Ces messages sont extrêmement utiles pour toutes les informations que nous souhaitons retenir de manière récurrente. Cette alerte, ou simple rappel, est présente et fixe en haut, accessible à toutes les personnes présentes dans la conversation, et peut également avoir une durée de validité.

Comme pour les autres fonctionnalités de WhatsApp, épingler un message est extrêmement simple à réaliser. Cette nouvelle fonctionnalité peut désormais être utilisée sur toutes les plateformes prises en charge.

Comment poster un message

Les messages épinglés apparaissent sous forme de bannière en haut de la conversation jusqu’à ce que vous les désépingliez.

Android : appuyez longuement sur le message. Appuyez sur Plus d’options > Épingler > sélectionnez la durée de l’épingle (24 heures, 7 jours ou 30 jours) > Épingler.

iPhone : appuyez longuement sur le message. Appuyez sur Plus d’options > Épingler > sélectionnez la durée de l’épingle (24 heures, 7 jours ou 30 jours).

Web et bureau : accédez au message que vous souhaitez épingler et cliquez sur menu > Épingler le message > sélectionnez la durée de l’épingle (24 heures, 7 jours ou 30 jours) > Épingler.

Comme nous l’avons déjà évoqué, cette nouvelle fonctionnalité récemment annoncée est désormais disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour la version que vous utilisez et vous pouvez rapidement épingler jusqu’à un maximum de 3 messages en haut de n’importe quelle conversation.