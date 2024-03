Un homme a reçu un rein de porc: c’est la première greffe de ce type sur une personne vivante

Les médecins du Massachusetts General Hospital ont effectué la première greffe de rein de porc génétiquement modifié sur un patient vivant, un homme de 62 ans atteint d’une maladie rénale en phase terminale. Les chirurgiens ont qualifié l’opération d’étape historique dans le domaine des xénogreffes.

Le premier transplant de rein porcin aux États-Unis a été réussi sur un homme encore en vie, y compris du point de vue des fonctions cérébrales. L’opération a été réalisée sur un homme de 62 ans atteint d’une maladie rénale en phase terminale par les médecins du Massachusetts General Hospital de Boston. Avant cela, il y a eu d’autres cas de greffe rénale de porc à l’homme, mais chez des personnes en état de mort cérébrale.

Le rein utilisé dans l’opération appartenait à un porc génétiquement modifié dans le but d’éliminer les gènes qui auraient pu causer des problèmes chez le patient après la transplantation et d’ajouter d’autres gènes qui pourraient augmenter les chances de compatibilité. Il s’agit d’un premier cas qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles solutions au problème de la difficulté de trouver des organes nécessaires aux greffes.

La première greffe de rein au monde sur une personne vivante

Le Massachusetts General Hospital de Boston l’a annoncé le jeudi 21 mars 2024, mais l’opération a été réalisée quelques jours auparavant, le samedi 16 mars. Elle a duré environ quatre heures et représente le premier cas au monde de greffe de rein porcin génétiquement modifié sur un receveur vivant. Les médecins qui l’ont réalisée l’ont qualifiée d’exploit historique dans le domaine des xénogreffes, c’est-à-dire des greffes de tissus ou d’organes provenant d’une espèce différente de celle du receveur.

Le rein transplanté a été fourni par le groupe eGenisis de Cambridge : l’organe a été prélevé sur un porc génétiquement modifié. Grâce à la technique révolutionnaire d’édition génétique, CRISPR-Cas9, les chercheurs ont apporté 69 modifications à l’ADN du porc. Cette étape visait à rendre la greffe aussi sûre que possible pour le patient. Pour la même raison, les scientifiques ont éliminé les rétrovirus de l’animal qui auraient pu favoriser l’apparition d’infections après la transplantation.

Le patient qui a reçu le rein de porc

Le communiqué de presse de l’hôpital de Boston indique le nom et le prénom du patient qui a reçu le rein génétiquement modifié. Il s’appelle Richard ‘Rick’ Slayman et vit dans l’État du Massachusetts. Sans son courage, ont souligné les médecins, rien de tout cela n’aurait été possible.

Slayman lui-même a parlé de l’intervention, racontant qu’il avait déjà subi il y a des années, en 2018, une greffe de rein, mais cette fois-ci d’un donneur humain, après avoir été sous dialyse pendant sept ans. Au bout de cinq ans, cependant, le rein a cessé de fonctionner et le patient a dû subir à nouveau une dialyse. C’est à ce moment-là que les médecins du Massachusetts General Hospital lui ont proposé la xénogreffe, en lui montrant les points forts et les éventuels risques de la procédure. Slayman a raconté qu’il a accepté sans hésitation, non seulement pour sa vie, mais aussi pour le bien des milliers de personnes dans des situations similaires à la sienne.

La difficulté de trouver des organes à utiliser pour les greffes est en effet l’un des problèmes de santé les plus urgents. Cela est particulièrement vrai pour les organes les plus demandés, et le rein est celui dont on a le plus souvent besoin. Selon le Massachusetts General Hospital, selon les données de l’United Network for Organ Sharing (UNOS), aux États-Unis seul, plus de 100 000 personnes sont en attente d’un organe pour une greffe et chaque jour, 17 personnes meurent parce qu’elles ne parviennent pas à obtenir l’organe dont elles ont besoin à temps.