Pourquoi les États-Unis ont intenté un procès contre Apple

Selon les accusations du Département de la Justice des États-Unis et de 16 procureurs généraux, Apple serait coupable d’avoir étouffé la concurrence dans certains secteurs du marché des smartphones. L’entreprise se défend en affirmant que « cette affaire pourrait créer un précédent dangereux ».

L’ampleur est titanesque. Le Département de la Justice des États-Unis a accusé Apple de gérer illégalement le marché des smartphones. Plus précisément, selon le récit du Département de la Justice, l’entreprise de Cupertino aurait créé un monopole illégal dans ce secteur. Tout tourne autour des iPhone et des pratiques mises en place par l’entreprise pour rendre ce système aussi fermé que possible.