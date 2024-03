Les États-Unis poursuivent Apple pour monopole illégal sur les smartphones

Apple est une fois de plus impliqué dans un procès pour avoir porté atteinte à ses concurrents. Selon le ministère américain de la Justice, Apple a maintenu un monopole illégal sur le marché des smartphones, excluant les clients et détériorant l’expérience des produits concurrents.

Un tribunal américain déclare que l’écosystème d’Apple fonctionne comme un monopole

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a officiellement déposé aujourd’hui son action en justice antitrust (antimonopole) contre Apple, après des années de préparation. Apple a déjà exprimé son opposition au procès et a promis de se défendre « vigoureusement » contre les affirmations.

Le DOJ, ainsi que 16 procureurs généraux d’État et de district, accusent Apple d’augmenter les prix pour les consommateurs et les développeurs au détriment de rendre les utilisateurs plus dépendants de leurs téléphones. Les parties affirment qu’Apple impose « de manière sélective » des restrictions contractuelles aux développeurs et refuse des formes tests d’accès téléphonique afin d’empêcher l’émergence d’une concurrence, selon un communiqué.

Apple exerce son pouvoir de monopole pour soutirer davantage d’argent aux consommateurs, aux développeurs, aux créateurs de contenu, aux artistes, aux éditeurs, aux petites entreprises et aux commerçants, entre autres.

Le DOJ a écrit.

Le gouvernement souligne plusieurs manières différentes par lesquelles Apple aurait maintenu illégalement son monopole :

Déstabiliser les « super applications » qui englobent de nombreux programmes différents et qui pourraient dégrader la « conformité iOS », permettant ainsi aux utilisateurs d’iPhone de passer plus facilement à des appareils concurrents ;

Bloquer les applications de streaming cloud pour des choses comme les jeux vidéo, ce qui réduirait le besoin de hardware plus coûteux ;

Supprimez la qualité des messages entre l’iPhone et les plates-formes concurrentes telles qu’Android ;

Limitez les fonctionnalités des montres intelligentes tierces avec vos iPhones et compliquez le passage des utilisateurs d’Apple Watch à l’iPhone en raison de problèmes de compatibilité ;

Empêchez les développeurs tiers de créer des portefeuilles numériques concurrents dotés de la fonctionnalité Tap-to-Pay pour l’iPhone.

Le PDF complet du procès du DOJ est intégré ci-dessous et disponible en téléchargement ici.

Apple, face à ces accusations, a répondu ainsi :

Chez Apple, nous innovons chaque jour pour créer une technologie que les personnes adorent : en concevant des produits qui fonctionnent parfaitement ensemble, protègent la vie privée et la sécurité des personnes et créent une expérience magique pour nos utilisateurs. Ce procès menace qui nous sommes et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels. En cas de succès, cela nuira à notre capacité à créer le type de technologie que les personnes attendent d’Apple – où le hardware, les logiciels et les services se croisent. Cela créera également un dangereux précédent, en donnant au gouvernement le pouvoir d’intervenir fortement dans la conception technologique des citoyens. Nous pensons que ce procès est erroné, tant sur le plan des faits que du droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre lui.

Apple est le deuxième géant de la technologie auquel le DOJ est confronté ces dernières années, après avoir intenté deux actions antitrust contre Google au cours des deux dernières administrations. Cela a mis fin à une longue sécheresse de cas de monopolisation technologique remontant au procès historique de Microsoft au tournant du siècle.

Cette déclaration intervient au moment même où le ministère de la Justice annonce officiellement son action en justice contre Apple pour de prétendues pratiques monopolistiques autour de l’iPhone.

Comme on peut le voir dans la vidéo du DOJ, certaines des accusations concernent la manière dont Apple fonctionne au sein de son écosystème.

Sur la base des déclarations faites, Apple ne peut pas créer de produits ou de services qui fonctionnent uniquement sur son hardware. Un exemple est l’Apple Watch. Selon les déclarations, la société de Cupertino devrait permettre à sa smartwatch de fonctionner sur n’importe quel autre système d’exploitation. A ces exemples, le DOJ en ajoute une série d’autres, certains qui ont également été scrutés par l’Union européenne, comme le cas de Messenger et les bulles vertes ou bleues, c’est-à-dire pour les fonctionnalités qu’Apple souhaite faire fonctionner uniquement. au sein de son écosystème, avec l’iPhone, l’iPad ou les Mac.

