Quels sont les meilleurs pays où s’installer, si vous recherchez de l’air pur.

Il y a seulement dix pays où la qualité de l’air est dans la limite de sécurité de l’OMS pour les particules fines (PM 2,5), de minuscules particules qui provoquent des maladies et de nombreux problèmes de santé. Voici quels sont ces pays et quelle est la situation en Italie.

L’idée de déménager à l’étranger est de plus en plus tentante pour de nombreuses personnes, non seulement en raison du climat et des opportunités d’emploi et fiscales, mais aussi pour échapper au chaos et à la pollution des grandes villes. Cependant, il n’y a vraiment que peu de pays où la qualité de l’air est conforme aux normes de sécurité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les particules fines (PM 2,5), de minuscules particules qui sont à l’origine de nombreuses maladies et problèmes de santé, en particulier des voies respiratoires et du système circulatoire.

Sur les 134 pays et régions examinés dans un nouveau communiqué, seuls dix respectent les limites fixées par l’OMS – l’Australie, les Bermudes, l’Estonie, la Finlande, la Grenade, l’Islande, Maurice, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française et Porto Rico – avec des concentrations moyennes de PM 2,5 inférieures à la limite de 5 µg/m3 au cours de la dernière année. Tous les autres pays ont enregistré des niveaux moyens supérieurs, y compris l’Italie, où les concentrations de PM 2,5 sont en moyenne de 15 µg/m3.

Quels sont les pays avec l’air le plus pur

D’après le dernier communiqué d’IQAir, une organisation suisse pour la qualité de l’air qui collecte des données auprès de plus de 30 000 stations de surveillance dans le monde entier, sur les 134 pays et régions étudiés en 2023, seuls dix ont enregistré des concentrations de PM 2,5 inférieures à 5 µg/m3, donc en dessous de la limite de sécurité fixée par l’Organisation mondiale de la santé pour les particules fines. Ces pays, dans l’ordre croissant des niveaux moyens de PM 2,5, sont :

Polynésie française (3,2 µg/m3)

Maurice (3,5 µg/m3)

Islande (4 µg/m3)

Grenade (4,1 µg/m3)

Bermudes (4,1 µg/m3)

Nouvelle-Zélande (4,3 µg/m3)

Australie (4,5 µg/m3)

Porto Rico (4,5 µg/m3)

Estonie (4,7 µg/m3)

Finlande (4,9 µg/m3)

Où se situe l’Italie

L’Italie est loin des sommets du classement, seulement 64e pour les concentrations de particules fines et 71e parmi les pires, avec des niveaux de PM 2,5 équivalents à 15 µg/m3 en 2023, trois fois supérieurs à la limite fixée par l’OMS bien qu’ils soient en baisse par communiqué à 2022, lorsque le niveau moyen de PM 2,5 a atteint près de 19 µg/m3. En Europe, l’Italie se situe également en dessous de l’Allemagne (9 µg/m3), de la France (9,5 µg/m3) et de l’Espagne (9,9 µg/m3), et au niveau mondial, même en dessous des États-Unis (9,1 µg/m3), de la Russie (10 µg/m3) et du Japon (9,6 µg/m3).

En ce qui concerne les villes et les provinces italiennes, l’air le plus pollué se respire à Padoue (24,9 µg/m3), Modène (20,3 µg/m3), Lodi (19,8 µg/m3), Brescia (19 µg/m3), Milan (19 µg/m3), Pavie (16,1 µg/m3) et Bénévent (15,6 µg/m3). Juste en dessous de la moyenne nationale, Bergame (14,8 µg/m3), Côme (14,8 µg/m3), Rome (13,1 µg/m3), Florence (13,1 µg/m3), Turin (12,9 µg/m3) et Naples (11,4 µg/m3).

Les pays avec l’air le plus pollué

Des niveaux de pollution particulièrement dangereux au Bangladesh (79,9 µg/m3) et au Pakistan (73,7 µg/m3), qui ont une concentration moyenne de PM 2,5 dépassant même 15 fois la limite de sécurité de l’OMS, mais aussi en Inde (54,4 µg/m3), au Tadjikistan (49 µg/m3) et au Burkina Faso (46,6 µg/m3). Une situation tout aussi préoccupante au Moyen-Orient, où l’Irak (43,8 µg/m3) et les Émirats arabes unis (43 µg/m3) enregistrent des niveaux de PM 2,5 presque 10 fois supérieurs à la limite de l’OMS, ainsi qu’en Indonésie (37,1 µg/m3) et en Chine (31,5 µg/m3). Le Canada, longtemps considéré comme le pays avec l’air le plus pur du monde occidental, fait également partie des pires, avec des niveaux de PM 2,5 (10,3 µg/m3) deux fois supérieurs à la limite de sécurité en raison des feux de forêt records qui ont ravagé le pays l’année dernière.

Qu’est-ce que le particulaire fin (PM 2,5) et quels sont les risques

Les particules fines (PM 2,5) désignent toutes les particules ou poussières fines ayant un diamètre égal ou inférieur à 2,5 microns (moins d’un centième de l’épaisseur d’un cheveu), dont les sources liées à l’activité humaine proviennent des gaz d’échappement des moteurs à essence ou diesel, des émissions industrielles et de l’utilisation de combustibles pour le chauffage domestique (charbon, bois et fioul).

Ces particules restent en suspension dans l’air et, lorsqu’elles sont inhalées, pénètrent dans les poumons et donc dans le sang, d’où elles atteignent les autres organes et peuvent même franchir la barrière hémato-encéphalique en pénétrant dans le cerveau. L’exposition aux PM 2,5 est associée à des maladies respiratoires, aiguës ou chroniques, telles que des allergies, des bronchites chroniques (BPCO) et de l’asthme, mais aussi au développement de maladies cardiovasculaires telles que l’athérosclérose, la dysfonction endothéliale et les crises cardiaques, ainsi qu’aux cancers. Il a également été découvert que l’exposition aux PM 2,5 est liée au développement de la maladie d’Alzheimer, l’une des formes les plus courantes de démence, probablement parce que ces minuscules particules provoquent une inflammation et un stress oxydatif dans le cerveau, contribuant à l’apparition de la maladie.

On estime que la pollution atmosphérique tue 7 millions de personnes chaque année dans le monde entier – plus que le sida et le paludisme réunis – et ce fardeau est particulièrement ressenti dans les pays en développement, qui dépendent de combustibles particulièrement polluants tels que le charbon et le bois pour le chauffage et la production d’électricité. La zone urbaine la plus polluée au monde en 2023 était Begusarai, en Inde, qui abrite également neuf des dix villes les plus polluées du monde.