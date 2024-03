La plus grande banque d’Éthiopie touchée par un problème qui permet à ses clients de retirer plus de 40 millions de dollars

Contexte : Les clients de la plus grande banque éthiopienne ont eu une belle surprise cette semaine lorsqu’un problème leur a permis de retirer des fonds illimités. Plus de 40 millions de dollars ont été retirés de la Banque commerciale d’Éthiopie (CBE) ou transférés à d’autres banques, et les récupérer ne sera pas facile.

Selon les médias locaux, CBE n’a pas remarqué au départ le problème technique qui permettait aux clients de retirer plus d’argent que ce qu’ils avaient sur leurs comptes. Lorsque la banque a réalisé ce qui se passait et a gelé les transactions quelques heures plus tard, plus de 2,4 milliards de birrs éthiopiens (environ 40 millions de dollars) avaient été retirés ou transférés vers d’autres banques.

Le président de la banque, Abe Sano, a déclaré aux journalistes qu’une grande partie de l’argent avait été retirée par des étudiants. La nouvelle selon laquelle le CBE distribuait de l’argent illimité dans toutes les universités du pays via les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les appels téléphoniques, écrit la BBC. Cela a entraîné de longues files d’attente aux distributeurs automatiques du campus qui ont duré jusqu’à l’arrivée de la police pour arrêter les personnes.

Un étudiant de l’Institut universitaire de technologie de Jimma a déclaré qu’il n’avait pas cru ses amis lorsqu’ils lui avaient dit vers 1 heure du matin, heure locale, qu’il était possible de retirer de grosses sommes d’argent aux distributeurs automatiques ou de les transférer via l’application bancaire. Un autre étudiant de l’Université de Dilla a déclaré que plusieurs personnes sur le campus avaient récupéré de l’argent auprès du CBE entre minuit et 2 heures du matin.

Sano a souligné que l’incident n’était pas une cyberattaque. La banque a déclaré que le problème était le résultat d' »activités de maintenance et d’inspection » de routine et que les comptes des clients n’étaient pas affectés.

Au moins trois universités ont conseillé aux étudiants de restituer tout argent ne leur appartenant pas et qu’ils auraient pu retirer à la CBE. Sano a déclaré que ceux qui restitueraient l’argent ne seraient pas accusés d’une infraction pénale.

On ne sait pas exactement combien la banque a réussi à récupérer. Un responsable de l’Université de Dilla a déclaré que des employés de la banque étaient sur le campus pour collecter de l’argent que certains étudiants rendaient volontairement.

Plus de 38 millions de personnes détiennent des comptes chez CBE. La banque affirme que ses services ATM sont désormais pleinement opérationnels, même si elle souhaite peut-être repenser son slogan : « La banque sur laquelle vous pouvez toujours compter ! »

