Futur : Les photographes d’extérieur qui ont besoin d’un accès rapide à une grande quantité de stockage sur carte mémoire voudront peut-être se pencher sur une nouvelle tendance d’appareils robustes combinant lecteurs de cartes et étuis de transport. Une campagne Kickstarter qui se termine cette semaine vise à proposer la déclinaison la plus avancée disponible.

Les utilisateurs à la recherche d’un lecteur de carte SD portable, durable et multifonction ont encore quelques jours pour profiter des prix anticipés de l’Asuizo CAZE, qui sert également d’étui pouvant contenir jusqu’à 20 cartes. L’expédition commence en juin au PDSF de 69 $, mais les contributeurs de Kickstarter bénéficient d’une réduction.

Le boîtier de 9,5 x 7,8 x 2,5 cm contient quatre cartes SD, 12 cartes microSD, quatre nano-SIM, une broche d’éjection et un adaptateur USB. Le lecteur de carte prend simultanément en charge une carte SD et une carte microSD jusqu’à 300 Mbps – assez rapide pour les meilleures cartes SD couramment utilisées comme la Lexar Professional 2000x de 256 Go la plus recommandée par Netcost-security.fr.

L’appareil d’Asuzio se connecte aux appareils Windows (7 ou plus récent), macOS (10 ou plus récent), Android et iOS via un câble USB-C 3.1 Gen 2 avec une bande passante jusqu’à 10 Gbit/s. Il héberge également un port USB supplémentaire pour les disques externes et comprend un convertisseur USB-C vers A.

Le CAZE abrite les cartes et les connecteurs dans une coque en alliage d’aluminium et en silicone qui protège contre l’humidité, la poussière et les chocs, avec quatre couleurs disponibles : noir, bleu, orange et vert. Une autre caractéristique intéressante qui distingue le CAZE est un indicateur de capacité. Certains de ses emplacements pour carte SD afficheront un voyant vert pour indiquer que la carte insérée dispose d’une bonne quantité de stockage restant. Le public cible principal est celui des photographes professionnels d’extérieur.

D’autres sociétés proposent des produits similaires, mais le CAZE offre toujours une capacité impressionnante et une large gamme de compatibilité en comparaison. CreateMate de PGYTECH – qui est probablement la « marque B » dans le tableau comparatif d’Asuzio – contient quatre cartes SD, quatre cartes TF et deux cartes nano-SIM dans un boîtier robuste prenant simultanément en charge deux lecteurs de cartes à 312 Mo/s pour 40 $. Un autre modèle de Streetment peut transporter 22 cartes – une combinaison de cartes TF, SD, microSD, micro-SIM et nano-SIM – mais ne prend pas en charge iOS.

Les tarifs de préinscription pour le CAZE varient de 39 $ à 49 $. Asuzio proposera également un boîtier CAZE Lite dépourvu de fonctionnalité USB pour 39 $ avec une offre anticipée pour 19 $. Les frais d’expédition sont de 10 $ pour les clients américains et de 16 $ pour les acheteurs de l’UE, du Canada et du Royaume-Uni.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :