Comment ne pas pleurer en coupant les oignons : les meilleures méthodes selon les experts

Lorsque vous coupez un oignon cru, vous endommagez sa structure mobile, qui contient plusieurs compartiments contenant des substances susceptibles de réagir les unes avec les autres. Cela libère des vapeurs qui, au contact de l’humidité de nos yeux, produisent de petites quantités d’acide sulfurique qui irritent la cornée et provoquent des larmoiements. Voici comment réduire la sensation de brûlure et verser moins de larmes lorsque vous coupez des oignons.

Lorsque vous coupez un oignon, tout le monde sait probablement que cela fait pleurer. La raison pour laquelle cela se produit est essentiellement liée au fait que lorsque vous coupez ou pire, hachez un oignon, vous endommagez sa structure mobile, qui contient plusieurs compartiments contenant des substances susceptibles de réagir les unes avec les autres. De ces réactions, des vapeurs se libèrent, qui, au contact de l’humidité de nos yeux, produisent de petites quantités d’acide sulfurique qui irritent la cornée et provoquent des larmoiements. Cependant, il existe plusieurs façons de réduire la sensation de brûlure et de verser moins de larmes, certaines étant plus efficaces que d’autres. Voici les meilleures méthodes selon les experts en sciences de l’alimentation.

Pourquoi couper des oignons fait pleurer

L’oignon est l’un des légumes les plus utilisés et appréciés dans les cuisines du monde entier. Il appartient au genre Allium (Allium cepa, oignon commun), qui comprend plus de cinq cents espèces, notamment l’ail, l’échalote, le poireau et la ciboulette. Tous ces légumes, qu’ils soient crus ou cuits, ont des saveurs et des odeurs caractéristiques, dues à la présence de molécules contenant du soufre. Dans l’oignon, certaines de ces substances font partie d’un véritable mécanisme de défense naturel, qui se déclenche lorsque la structure mobile est endommagée. Ces mécanismes servent généralement à dissuader les animaux et les parasites, mais ils s’avèrent également efficaces contre les humains qui préparent une cuisson à feu vif.

Mais pourquoi les oignons font-ils pleurer? La responsable des larmes est une substance de défense appelée syn-propanéthial-S-oxyde, un composé volatil plus connu sous le nom de « facteur lacrymogène » qui, au contact du film lacrymal des yeux, produit de petites quantités d’acide sulfurique.

Structure mobile d’un oignon vue au microscope / Crédit : Isisrichardson13, Wikipedia

Les oignons, aussi étrange que cela puisse paraître, ne contiennent pas de syn-propanéthial-S-oxyde : cette substance se forme en réalité seulement lorsque la structure mobile de ces légumes est endommagée, par exemple par l’action d’un couteau de cuisine, à cause d’une enzyme appelée allinase qui sort du vacuole et réagit avec un acide aminé présent dans le cytoplasme (le 1-propényl-L-cystéine sulfoxyde, ou 1-PRENSCO, le principal sulfoxyde de l’oignon).

Cette réaction produit de l’ammoniac, de l’acide pyruvique et des acides sulféniques, dont l’acide 1-propényl sulfénique. Ce dernier composé, comme l’ont récemment détaillé des scientifiques japonais dans une étude publiée dans Nature, est transformé à son tour en syn-propanéthial-S-oxyde par une deuxième enzyme appelée synthase du facteur lacrymogène. La découverte de cette deuxième enzyme a suscité l’idée de développer des oignons qui ne libèrent pas le facteur lacrymogène, en éliminant par exemple le gène de la synthase. Cependant, avant d’obtenir des légumes sans enzyme, les experts ont imaginé plusieurs méthodes pour verser moins de larmes lorsque vous coupez des oignons.

Comment ne pas pleurer : les méthodes des experts