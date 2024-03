L’affaire Kate s’élargit : il y a une photo de la reine Elisabeth II parmi les images modifiées

Selon de nombreux observateurs, la photo de Kate Middleton avec ses enfants ne serait pas la seule à avoir été modifiée. Dans les archives des Royals, il y aurait d’autres images passées par Photoshop, dont celle de la Reine Elisabeth II.

La dernière photo publiée par Kate Middleton a ouvert un abîme. La princesse de Galles a diffusé une photo avec ses enfants pour célébrer la fête des mères. Un cliché simple qui, en quelques heures, a ouvert une nouvelle saison de théories du complot. La photo aurait été modifiée à la légère avec Photoshop au moins deux fois, selon les métadonnées. Kate a admis l’avoir elle-même modifiée, comme n’importe quel photographe amateur l’aurait fait.

À partir de cet épisode isolé, les photos de la famille royale ont été passées au peigne fin par une foule de complotistes de toutes sortes et d’experts en retouche photo. Rien d’exceptionnel. Cependant, en effet, quelques modifications dans les clichés passés peuvent être assez facilement trouvées. Parmi les photos incriminées, il y a aussi une prise de vue de la Reine Elisabeth avec les plus jeunes membres de la famille royale.

La photographie de la Reine Elisabeth II

La prise de vue provient de Balmoral, le château de la famille royale qui se trouve en Écosse. C’était l’une des résidences préférées de la Reine Elisabeth. La photo a été publiée le 21 avril 2023, jour où la reine aurait eu 97 ans. La Reine est décédée le 8 septembre 2022. L’idée derrière la publication était de distribuer une photo inédite aux agences de presse avec tous ses petits-enfants. Selon The Guardian, il y a plusieurs détails qui ne concordent pas.

En y regardant de plus près, on trouve de petits éléments qui ont été déplacés, le motif du tapis qui ne correspond pas sur tout le sol et la silhouette du prince Louis semble avoir été intégralement copiée. Des erreurs de débutant. La photo n’a pas subi d’édition lourde, mais seulement quelques ajustements mineurs qui ont laissé des traces évidentes. La photo semble avoir été prise par Kate Middleton.

Selon toujours The Guardian, cette photo n’aurait pas suscité tout le complexe d’attention que nous voyons maintenant simplement parce qu’il s’agissait d’une photo moins importante. Dans ce cas, en effet, il s’agissait d’une photo célébrative, sans aucune importance stratégique.