Qu’est-ce que la Maladie X et pourquoi l’OMS continue de lancer des alertes : l’explication d’Ilaria Capua

La maladie X est une pathologie hypothétique causée par un agent pathogène inconnu qui a été mentionnée à plusieurs reprises par l’OMS, selon laquelle elle pourrait même être 20 fois plus grave que la pandémie de COVID. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, quels agents pathogènes pourraient être impliqués et que faire pour réduire les risques, Netcost-security.fr a interviewé la virologue Ilaria Capua. Voici ce qu’elle nous a expliqué.

Interview de la professeure Ilaria Capua

Virologue, essayiste et vulgarisatrice scientifique

À gauche, la virologue Ilaria Capua (Crédit : Isabella Balena), à droite, des particules virales du coronavirus SARS-CoV-2 (Crédit : NIAID)

Au cours des derniers mois et à plusieurs reprises, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mentionné les graves risques de la célèbre maladie X, une condition hypothétique causée par un agent pathogène inconnu. Bien que nous ne sachions rien de cette maladie, elle est prise tellement au sérieux par les scientifiques que l’OMS l’a déjà incluse dans la liste des maladies prioritaires en 2018, avant même l’épidémie de COVID-19. Aujourd’hui, elle se trouve aux côtés d’Ebola, de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, de la maladie à virus Marburg, du Zika et d’autres infections, y compris l’infection par le coronavirus SARS-CoV-2. En janvier de cette année, un groupe d’experts a été réuni pour élaborer un plan d’action contre la maladie X, tandis que lors d’une récente intervention au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que nous ne sommes pas prêts à y faire face, car nous n’avons pas tiré les leçons de la pandémie de Covid. Pour mieux comprendre les risques de cette maladie X et pourquoi l’OMS continue de la mentionner, Netcost-security.fr a interrogé la virologue, essayiste et vulgarisatrice scientifique Ilaria Capua, qui a récemment répondu à nos questions sur l’explosion des cas de dengue. Voici ce qu’elle nous a raconté.

Professeure Capua, l’OMS continue de faire des annonces assez alarmantes sur cette maladie X, qu’elle dit pouvoir être 20 fois plus mortelle que la COVID-19. Qu’en pensez-vous ?

La maladie X est une définition qui s’applique à une urgence sanitaire causée par un agent pathogène que nous ne connaissons pas encore. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un virus ou d’une bactérie, mais les virus sont évidemment plus transmissibles, c’est pourquoi les pandémies sont généralement virales. Surtout maintenant que nous avons des médicaments efficaces pour lutter contre les bactéries. Parler de cette maladie X, à mon avis, indique que l’OMS veut rendre les personnes plus conscients du fait qu’une autre pandémie arrivera tôt ou tard. Les pandémies surviennent régulièrement. Les trois pandémies grippales qui ont eu lieu au siècle dernier, la grippe espagnole, la grippe asiatique et la grippe de Hong Kong, montrent qu’un virus grippal x provoque une pandémie tous les 11 à 40 ans. Nous parlons seulement des grippes. Les pandémies peuvent également être causées par d’autres virus, tels que le virus du VIH, responsable d’une pandémie transmise sexuellement qui a démarré à partir de virus d’animaux et a fait le tour du monde. Elle continue de causer des dégâts aujourd’hui.

Ces maladies émergentes et je suis convaincue que l’OMS a fait ces déclarations pour dire qu’une autre va arriver et que nous ne devons pas oublier ce que nous avons appris. Comme se laver les mains et porter un masque en présence de personnes qui toussent. Avec la Covid, nous avons combattu une infection qui n’est même pas parmi les plus virulentes, certains virus grippaux le sont beaucoup plus, il suffit de regarder la grippe espagnole. Je ne dis pas qu’il faut être prêts, car ce sont les décideurs qui mettent en place les mesures pour lutter contre la propagation de l’infection. Mais si les personnes sont préparés, au moins le virus ne marque pas un but dans un but vide.

D’ailleurs, avant même la pandémie de COVID-19, le secrétaire général de l’OMS avait déclaré qu’une pandémie arriverait et c’est ce qui s’est passé par la suite.

Le secrétaire général n’a pas dit quelque chose d’inattendu. Elles se produisent régulièrement. Il est clair que le Covid s’est répandu si rapidement aussi parce que nous ne sommes plus en 1918, lorsque la grippe espagnole a eu lieu pendant la guerre. Les avions à hélice de l’époque allaient d’un océan à l’autre. Actuellement, nous vivons dans un monde complètement interconnecté, où des millions de passagers voyagent chaque jour. Donc c’est tout un autre scénario. Et compte tenu de ces événements, il faut au moins être conscient qu’ils arrivent, et se préparer en conséquence. Tout en maintenant une attention élevée, en en parlant. Cela semble presque un tabou, dont on ne peut plus parler, mais je pense au contraire qu’il faut en parler, car à ce stade, nous nous y préparons.

À ce sujet, il y a un virus, le H5N1 à haute pathogénicité (HPAI), qui fait des ravages parmi les oiseaux sauvages. Quelques cas humains ont été signalés, mais il semble ne pas bien infecter l’homme. Pensez-vous que ce virus, par le biais d’une mutation, puisse être un candidat pour devenir la prochaine maladie X/pandémie ? Il circule de manière effrayante.

Ce virus est un virus aviaire qui infecte déjà de nombreux mammifères. On a trouvé des renards, des ours, des phoques, des lions de mer, des mustélidés sauvages (comme les belettes, les furets et les visons), des chats, etc. Généralement, les virus qui infectent les oiseaux ont du mal à infecter les mammifères. Car les oiseaux ont une température différente, autour de 40-41 °C, alors que nous sommes à 37 °C. Il y a une barrière assez importante pour le franchissement des espèces. De plus, il y a quelques mois, une étude a montré que ces virus aviaires ont vraiment du mal à infecter efficacement les cellules humaines. Cela expliquerait pourquoi ce virus, qui circule depuis vingt ans, n’a pas déclenché de pandémie. C’est vrai, cependant, comme vous le dites, que l’année dernière, il a causé la mort de 450 millions d’oiseaux, que ce soit par infection ou par abattage, donc il y en a beaucoup qui circulent. Et nous savons que les virus grippaux peuvent se réassortir entre eux. Ils ont une sorte de « reproduction sexuelle », donc un virus aviaire peut se combiner avec un virus porcin et donner naissance à un virus qui infecte l’homme. En résumé, le virus tel qu’il est, à ce jour, ne semble pas être capable de déclencher une pandémie, mais il pourrait le faire. S’il continue à circuler, il est clair que le virus s’adapte aux conditions et il ne faut donc pas l’exclure.

Aujourd’hui, quel est l’agent pathogène qui vous inquiète le plus en termes de risque pandémique ?

Je ne voudrais pas m’engager sur ce point.

Il est clair que notre santé est intimement liée à celle des animaux et de l’environnement, la « santé circulaire » dont vous parlez dans votre dernier livre et que vous avez également mis en scène dans une pièce de théâtre. Le 4 avril, il y aura l’étape romaine de votre tournée.

Oui, au théâtre de l’Université La Sapienza à Rome, nous présenterons une adaptation théâtrale de mon dernier livre, « Le parole della Salute Circolare », éditions Aboca. C’est une façon de transmettre aux personnes des informations qui leur seront utiles pour comprendre la complexité des crises et des situations que nous devons gérer. Nous sortons d’une pandémie, l’une de celles qui s’est propagée très rapidement, ce qui a eu des coûts effrayants en termes de vies humaines, d’années de santé perdues et d’impact économique. Le changement climatique est arrivé ici, dans nos foyers – ce n’est plus seulement quelque chose dont parlent les scientifiques – et nous avons la crise alimentaire, car il faut nourrir 8 milliards de personnes. Nous avons payé un lourd tribut, car les personnes n’avaient aucune idée de ce qu’était une pandémie. Je crois qu’il faut expliquer ces phénomènes. Une autre pandémie arrivera, le changement climatique est là, tout comme l’exploitation des ressources, les plastiques dans les mers et les rivières, les microplastiques qui en découlent. Nous sommes à un moment de convergence de crises qui se produisent simultanément. Elles arrivent toutes en même temps et doivent être abordées de manière circulaire. Pas comme quelque chose qui commence et qui finit, puis c’est tout. Ce sont des crises qui influencent l’équilibre entre l’eau, l’air, la terre et le feu, et c’est un peu la narration que nous utilisons dans cette pièce de théâtre. C’est un moyen d’approcher les personnes de certains sujets, pour ne pas les laisser arriver complètement désarmés.

C’est un objectif noble et ambitieux.

Oui, nous le poursuivons avec différents acteurs : à Rome, je serai avec Lodo Guenzi, mais j’ai également été accompagnée par Antonella Attili et Francesca Reggiani. Nous avons déjà fait une dizaine de représentations dans d’autres villes et maintenant nous arrivons au théâtre de La Sapienza à Rome.