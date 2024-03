WhatsApp se prépare à apporter des conversations importantes aux utilisateurs

L’interface WhatsApp a été l’un des domaines dans lesquels les plus grands changements de Meta ont eu lieu. Il a reçu de nouvelles fonctionnalités et une réorganisation, pour être encore plus simple à utiliser et adapté aux besoins des utilisateurs. Un nouveau changement arrive désormais dans l’interface WhatsApp, rapprochant les conversations importantes des utilisateurs.

Meta veut changer WhatsApp

Plus que les couleurs ou les icônes, WhatsApp a réussi à améliorer son offre et la manière dont ce service est utilisé par les utilisateurs. Meta a essayé d’améliorer l’interface des applications de ce service de messagerie ces derniers mois, ce qui est parfaitement visible.

Ces changements ont un objectif bien défini qui se reflète déjà dans de nombreuses optimisations apparues au fil du temps. Deux nouveaux font désormais leur apparition, pour garantir que les conversations les plus importantes soient accessibles et toujours proches des utilisateurs.

La première nouveauté est l’amélioration d’une fonction que nous avons déjà dans l’interface WhatsApp. Nous parlons de la possibilité de maintenir les conversations les plus importantes en tête de liste. Jusqu’à présent, nous étions limités à un maximum de 3 conversations, il sera désormais possible d’avoir un maximum de 5 conversations bloquées en haut.





Conversations proches des utilisateurs

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourraient également voir apparaître prochainement un autre changement important. Cela apparaît dans les conversations et se concentre sur les messages qui peuvent rester bloqués en haut. Ils s’améliorent également et passent de 1 à 3. Lors du placement d’un quatrième message, le premier est simplement supprimé.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été découvertes récemment et devraient bientôt faire partie de l’offre de WhatsApp pour tous. Ils sont toujours en phase de test de ce service, notamment pour garantir que les conversations et les messages les plus importants soient rapidement disponibles pour les utilisateurs.

Ces deux nouvelles fonctionnalités montrent que WhatsApp reste concentré sur la garantie d’une interface unique qui s’améliore pour tout le monde à chaque nouvelle version. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un meilleur service qui devient encore plus performant et complet à chaque nouvelle version.