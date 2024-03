Astuce : Comment suivre votre sommeil avec une Apple Watch

Il ne fait aucun doute qu’une bonne nuit de sommeil se traduit par une journée plus productive. L’Apple Watch est donc un excellent outil pour nous montrer ce qui est bon et mauvais dans notre parcours de sommeil. En réalité, il est important de comprendre ce qui se passe pendant notre sommeil. Si vous souhaitez comprendre comment se fait ce suivi, suivez ce guide pratique.

L’Apple Watch dispose d’un outil intégré de suivi et de suivi du sommeil, mais il peut être difficile à trouver.

Découvrez comment configurer l’appareil pour enregistrer correctement la durée de votre sommeil et comment comprendre les résultats.

Mon Apple Watch prend-elle en charge le suivi du sommeil ?

Le suivi du sommeil a été introduit avec la version 7 de watchOS (publiée en 2020). Cette version de watchOS fonctionne sur les montres commençant par Apple Watch Series 3 et plus récente, associées à un iPhone 6S ou plus récent, exécutant iOS 14 et plus récent.

En d’autres termes : les appareils les plus anciens qui fonctionneront sont un téléphone de 2015, une montre de 2017 et les versions 2020 du logiciel qui les exécute. Tant que votre Apple Watch n’est pas vraiment ancienne, elle devrait le prendre en charge.

Où trouver l’application Apple Watch Sleep

Vous devrez naviguer dans quatre endroits différents pour accéder à toutes les fonctionnalités liées au sommeil sur votre montre et votre iPhone (trois d’entre elles sont sur le téléphone).

Sur Apple Watch

Sur votre montre, recherchez une icône de lit avec un fond bleu-vert.

Lorsque vous cliquez sur l’icône, vous pourrez vérifier (ou définir) votre horaire de sommeil. Sinon, ne vous inquiétez pas pour cette application ; vous n’avez pas besoin de l’ouvrir pour utiliser la fonction de suivi du sommeil.

Dans l’application Santé

Sur votre iPhone, les fonctions de sommeil font partie de l’application Santé. En réalité, Apple n’a pas d’application dédiée exclusivement au sommeil, mais la zone dédiée au sein de l’application Santé est très complète.

Ouvrez l’application Santé ; Appuyez sur Explorer, puis sur Dormir.

À partir de là, vous pouvez consulter les données sur les nuits de sommeil récentes et définir votre future heure de coucher.

Au bas de cet écran, vous pouvez modifier votre prochain horaire de sommeil ou votre horaire de sommeil complet (celui qui se répète quotidiennement et hebdomadairement). Cela indique à votre téléphone quand vous prévoyez de dormir.

Appuyez sur Temps plein et Options pour définir cette heure et faites défiler vers le bas pour l’étape suivante.

Dans l’application Montre

Pour vous assurer que votre montre suit votre sommeil, vous devez configurer les paramètres de sommeil spécifiques de votre montre dans l’application Watch.

Le moyen le plus simple d’accéder à cette zone est à partir de l’application Santé. Appuyez sur Programme complet et options depuis l’écran de veille et au bas de cet écran se trouve un lien vers Gérer le sommeil dans l’application Apple Watch. Appuyez dessus et vous serez immédiatement redirigé vers les paramètres de cette montre.

Activez le suivi du sommeil avec Apple Watch pour activer le suivi et activez les rappels de charge pour que votre montre vous avertisse de la charger avant de vous coucher si la batterie est faible la nuit.

Enfin, vous pouvez également activer le mode Concentration. Dans l’application Paramètres, définissez le mode Focus et choisissez Veille.

Ici, vous avez la possibilité de choisir l’heure à laquelle le mode est activé, vous pouvez désactiver toutes vos notifications, même les appels téléphoniques (que vous pouvez gérer et autoriser uniquement l’accès aux numéros de votre groupe préféré), vous pouvez changer l’écran de votre iPhone et Apple Watch.

C’est un excellent outil pour avoir « la paix et la tranquillité » à partir du moment que vous définissez comme votre temps de repos. Tout s’active automatiquement, que ce soit pour activer l’horaire de sommeil, ou pour désactiver et tout remettre en mode travail.