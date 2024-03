Chat tombe dans une baignoire remplie de substances toxiques: alerte à la contamination pour les habitants de Fukuyama

La vidéo des caméras de surveillance de l’usine Nomura Platin montre un chat qui s’échappe au cœur de la nuit. À première vue, cela semble être une vidéo insignifiante, mais quelques heures plus tard, l’alarme Fukuyama est déclenchée dans le sud-ouest du Japon. Les autorités préviennent que personne ne doit toucher ce chat. En effet, l’animal est tombé dans une cuve remplie de chrome hexavalent, une substance hautement acide et cancérigène. Cela peut causer des inflammations de la peau, la cécité, le cancer et des problèmes respiratoires. En effet, l’entreprise a expliqué que les employés portent des masques et des gants en caoutchouc lorsqu’ils manipulent la substance.

Le premier à s’en apercevoir a été un employé de l’usine de placage métallique qui a trouvé d’étranges empreintes jaunes et brunes sur le sol. Il a suivi les traces en sens inverse pour découvrir qu’elles menaient à un conteneur de chrome hexavalent, potentiellement mortel selon les médias locaux. « Nous avons immédiatement alerté la police, la ville de Fukuyama et les habitants à proximité de notre usine », a déclaré un représentant de Nomura Plating Fukuyama à l’Agence France-Presse.

Les risques du chrome hexavalent

La substance chimique, également connue sous le nom de chrome 6, peut causer des éruptions cutanées et des irritations, ainsi que des dommages aux yeux et à la peau. Elle peut également causer le cancer des poumons lorsqu’elle est inhalée. L’ingestion de cette substance peut entraîner des douleurs abdominales, de la diarrhée, une insuffisance cardiaque, ainsi que des dommages à l’intestin, au foie et aux reins, voire la mort, selon l’agence de santé britannique.

Les autorités ont prévenu la population de ne pas approcher ou toucher les félins et de signaler toute observation de chats qui semblent malades ou anormaux. Il n’est pas clair pour le moment si l’animal a survécu au contact avec le chrome hexavalent. Selon l’équipe environnementale de Fukuyama, le chat aurait pu mourir à cause de cette substance chimique toxique.

La réaction des utilisateurs

Sur les réseaux sociaux, les citoyens ont immédiatement sympathisé avec le félin, manifestant leur inquiétude pour son état de santé. « Le chat qui est tombé dans la cuve chimique doit certainement souffrir énormément en ce moment », a écrit un utilisateur. « Recouvert de liquide collant, il essaie probablement de se nettoyer en léchant la substance toxique et devient de plus en plus malade. » Certaines personnes blâment également l’entreprise pour ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité empêchant les animaux d’entrer dans l’usine.

Un employé de l’entreprise a déclaré à l’AFP : « Cet incident nous a amenés à envisager de nouvelles mesures pour empêcher les petits animaux comme les chats de s’introduire, c’est quelque chose que nous n’avions jamais envisagé auparavant ».