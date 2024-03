Les batteries ont une durée de vie très courte, mais une nouvelle technologie permet de les ressusciter de manière surprenante.

Améliorer la santé des batteries est essentiel pour notre quotidien

L’aggravation de la santé de notre batterie est l’un des principaux facteurs qui nous poussent à changer de téléphone

Les batteries sont l’un des principaux problèmes de la technologie aujourd’hui. Autrefois, tout fonctionnait par des câbles, il était donc plus facile d’alimenter en énergie les technologies avec lesquelles nous travaillions ou nous divertissions. Cependant, nous dépendons maintenant de l’autonomie des appareils avec lesquels nous interagissons, ce qui signifie que ces batteries se dégradent et doivent être entretenues. Maintenant, une équipe scientifique a trouvé un moyen curieux de les réanimer une fois qu’elles atteignent leur cycle final.

L’avenir des batteries

Une équipe de chercheurs japonais a publié un article dans la revue Joule sur une technique révolutionnaire qui pourrait permettre de réanimer complètement des batteries épuisées afin de les recharger à nouveau jusqu’à retrouver 80% de leur capacité d’origine. Cela représente un saut qualitatif et quantitatif par rapport à tout ce que nous connaissions sur la possibilité de recycler des batteries, ce qui en réalité une nouvelle et ambitieuse voie à suivre.

Pour ce faire, la technique utilisée a été celle de l’injection d’un traitement chimique à base de naphthaléniure de lithium, qui permet aux particules chargées et à la durée de vie des batteries de se prolonger dans des proportions inattendues. Cependant, ils n’ont pas encore réussi à lui permettre de retrouver plus de 80% de sa capacité, mais c’est tout de même une perspective très intéressante.

De plus, elle a été testée avec différentes tailles de batteries et a démontré qu’elle pouvait maintenir la santé de la batterie à 80% pendant les 100 cycles de charge et de décharge auxquels elle a été soumise, ce qui démontre qu’elle conserve un bon état de santé.

Jusqu’à présent, le processus de recyclage des batteries lithium-ion était incroyablement fastidieux. Non seulement il entraînait une perte substantielle de matières premières, mais il était également un processus incroyablement toxique et polluant, c’est pourquoi cette méthode pourrait représenter une solution. Qui sait, peut-être que dans dix ans, nos téléphones seront équipés de batteries de ce type qui fonctionneront à la perfection.

Bien que cela soit davantage prévu pour les voitures. En réalité, Toyota le considère comme une véritable mine d’or et finance la recherche en collaboration avec d’autres groupes privés et publics du Japon. Cela est dû au fait que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires car il est estimé que la capacité de ces batteries recyclées pourrait être encore améliorée.

Cela, associé à des alternatives telles que les batteries au sodium, pourrait ouvrir la porte à des technologies très intéressantes dans le futur.

