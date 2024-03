Mystérieuse augmentation des cas de choc toxique streptococcique au Japon : causes encore inconnues

Depuis le début de 2024, le Japon a enregistré plus de 370 cas de syndrome du choc toxique streptococcique, soit plus d’un tiers de tous ceux signalés en 2023. On s’inquiète surtout de l’augmentation des cas chez les personnes de 30 ans et plus, parmi lesquelles le taux de mortalité est de 30%.

Le Japon connaît une augmentation anormale des cas de choc toxique streptococcique ou syndrome du choc toxique streptococcique : il s’agit d’une forme d’infection causée par un type particulier de streptococcus du groupe A, qui bien que rare, peut entraîner des symptômes très graves, parfois même mortels. Au Japon, environ un tiers des personnes de 30 ans et plus qui l’ont contractée entre juillet et décembre 2023 sont décédées.

L’alerte provient du National Institute of Infectious Diseases (NIID), l’autorité japonaise chargée de surveiller l’évolution des maladies infectieuses dans le pays : en plus de prévoir une augmentation globale des cas d’infections à streptocoques, qui devraient atteindre des niveaux record en 2024, l’institut signale surtout l’augmentation anormale des cas de choc toxique streptococcique enregistrés au cours des premiers mois de 2024 : 378 cas ont été signalés depuis le début de l’année, soit plus d’un tiers des 941 cas enregistrés tout au long de 2023. Ces données alertent les autorités sanitaires, d’autant plus que les causes n’ont pas encore été identifiées : les explications possibles avancées jusqu’à présent semblent cependant associer le phénomène à un effet post-pandémique, après la fin de l’urgence Covid-19.

Qu’est-ce que le syndrome du choc toxique

Le syndrome du choc toxique est l’une des formes les plus agressives et dangereuses de l’infection à streptocoque. Il est causé par un groupe particulier de la souche A de cette bactérie, le Streptococcus pyogenes. Comme le précise également le ministère de la Santé, bien que les infections de ce groupe de bactéries se limitent généralement à des symptômes non graves, tels que l’amygdalite, la pharyngite et la scarlatine, dans certains cas, elles peuvent entraîner un tableau plus complexe : la maladie invasive à streptocoque A, dont le syndrome du choc toxique est l’une des complications possibles.

Comme le confirme le Manuel MSD, ce syndrome peut se manifester et s’aggraver rapidement, même en seulement 48 heures, entraînant des symptômes allant de fortes fièvres à l’hypotension, et pouvant entraîner des défaillances de plusieurs organes ainsi que des éruptions cutanées : dans les cas les plus graves, cette dernière peut provoquer une infection des tissus mous qui peut évoluer vers des formes de nécrose, pouvant même être fatale.

Que se passe-t-il au Japon

Les premiers cas de syndrome du choc toxique streptococcique ont été enregistrés au Japon en 1992. Depuis lors, une moyenne de 100 à 200 infections surviennent chaque année. Du moins jusqu’à il y a quelques années : depuis 2019, les cas augmentent de manière exponentielle : le record de 894 cas enregistrés en 2019 a été dépassé par les 941 cas enregistrés en 2023, et maintenant on craint une détérioration supplémentaire de la tendance, étant donné que rien que pendant les trois premiers mois de 2024, 378 personnes ont été infectées. Il s’agit d’un tableau qui concerne l’ensemble du pays : en 2024, près de toutes les préfectures du Japon, 45 sur 47, ont enregistré des cas d’infection.

Alors que l’infection est généralement considérée comme plus dangereuse pour les personnes âgées, les données les plus récentes signalent une augmentation anormale chez les personnes de 30 ans et plus, qui semblent aujourd’hui être les plus susceptibles de développer les symptômes les plus graves : les données enregistrées par les autorités sanitaires japonaises font état d’un taux de mortalité de 30% dans cette tranche d’âge. Selon le journal Asahi Shimbun, sur les 65 personnes de moins de 50 ans à qui la maladie a été diagnostiquée entre juillet et décembre 2023, environ un tiers est décédé.

Comment se fait la contagion

Tout comme pour le Covid-19, l’infection à streptocoques du groupe A se produit par l’ que les personnes infectées émettent par la toux ou les éternuements. Mais la contagion peut également se produire en touchant des surfaces infectées ou des plaies de personnes déjà infectées.

Alors que les autorités travaillent à identifier les causes encore inconnues, selon ce que rapporte le Japan Times, le ministère de la Santé Keizo Takemi a demandé à tous les citoyens d’adopter toutes les mesures préventives nécessaires, comme se laver les mains et les autres règles d’hygiène pour limiter la contagion. En ce qui concerne les explications possibles, le ministre a expliqué que cela pourrait être une conséquence de l’effet rebond après la fin des mesures restrictives prises contre le Covid-19 pendant la pandémie.