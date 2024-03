La gigantesque batterie de sable qui veut tout changer: offrira une quantité d’énergie énorme

Avec ses 12 mètres de haut, il s’agit d’une batterie vraiment grande et pourrait être prête d’ici 2025

Voici la batterie de sable | Image : Polar Night Energy

Les sources d’énergie sur notre planète sont très variées, tout comme les moyens de les stocker. Il existe des batteries de toutes sortes, bien que les principales dans notre monde moderne aient toujours été celles au lithium-ion. Bien qu’il soit vrai que, depuis un siècle, certains inventeurs comme Thomas Alva Edison ont conçu des batteries différentes, celles qui prédominent aujourd’hui sont les batteries lithium-ion. Alors que d’autres batteries sont en cours de développement, telles que celles au sodium, une équipe finlandaise a réussi à créer une gigantesque batterie de sable qui a un objectif assez surprenant et qui peut fournir une énorme quantité d’énergie aux utilisateurs.

L’énergie du futur

Dans un article approfondi pour Euronews Green Polar Night Energy, une entreprise technologique finlandaise, explore de nouvelles voies pour trouver des moyens de stockage de l’énergie renouvelable. L’un des principaux problèmes des énergies renouvelables est souvent leur mode de stockage, car elles ne sont généralement pas efficaces et une grande partie de l’énergie produite est perdue.

C’est pourquoi l’entreprise a créé une batterie capable de produire 100 mégawattheures qui consiste en un énorme réservoir de pierre de savon concassée qui prend une forme similaire à celle du sable et qui retient très bien la chaleur. Cette pierre de savon est généralement présente en quantité abondante dans la région où elle est installée, car l’industrie locale se consacre à la fabrication de cheminées avec ce matériau. Étant donné que le projet vise à enrichir l’économie locale, tout fonctionne pratiquement de manière circulaire.

On estime que la batterie pourrait éviter l’émission de 160 tonnes de CO2 par an en réduisant considérablement la combustion du bois dans la région. Le sable de pierre de savon servirait à stocker l’excès d’énergie car il peut conserver jusqu’à 500ºC pendant plusieurs mois et le délivrerait ensuite par le biais du réseau de chauffage aux villes avoisinantes.

Elle sera probablement prête avant l’hiver 2025, où l’on testera si cette immense technologie donne de bons résultats ou si elle n’est pas aussi efficace qu’on pourrait le penser. C’est quelque chose d’important, car tout indique que nous nous dirigeons vers un nouveau Petit Âge Glaciaire.

